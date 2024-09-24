مدينة للخدمات اللوجيستية بالأحساء

(MENAFN
- Al Watan)
كشف رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء حسين الخواجة، لـ((الوطن)) أمس، التوجه لاستحداث تخصص ((خدمات لوجيستية)) في الكلية التقنية في الأحساء خلال الفترة المقبلة، كخطوة من الكلية لسد الفرص الوظيفية بالكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة للعمل في المدينة ((اللوجيستية))، المزمع تدشينها قريبًا بجوار مطار الأحساء الدولي، وكذلك العمل في المنطقة ((الحرة))، الواقعة بجوار المطار، والتوسع في خدمات القطاع في الأحساء بشكل خاص والمملكة بشكل عام. أعلى نمو بنسبة 7%
أبان الخواجة الذي كان يتحدث لـ((الوطن)) أمس، عقب اجتماعه وأعضاء اللجنة، بعميد الكلية التقنية في الأحساء عبدالله الذكر الله في مقر الكلية، أن المجتمعين، أكدوا أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحجم الاستثمارات الكبير في القطاع، وأنه الممكن والشريان الرئيسي، الذي يضخ للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والصناعة والصحة والمقاولات والقطاعات الأخرى، وشهد نسبة نمو 7%، وهي النسبة الأعلى نموا أمام القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعرض ممثلون في الكلية البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها الكلية في التدريب والتوظيف وتخريج الكوادر المتخصصة في القطاعات التي تخص النقل والخدمات اللوجيستية.
توصيات اللقاء:
01 - تواصل الكلية مع المعهد اللوجيستي، للتعاون في بناء تخصصات فرعية في القطاع اللوجستي، في كل من: الشحن، والتفريغ، وإدارة المستودعات، وإدارة المخزون، وإدارة سلاسل الإمداد، وهي تخصصات مهمة، وواعدة، خاصة مع إطلاق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية من وزارة النقل، وإقرار أن المملكة منطقة لوجستية تربط عدة قارات عالمية.
02 - مشاركة لجنة النقل البري في الغرفة مع الكلية في تأمين احتياجات الشواغر الوظيفية لدى شركات القطاع، وتبني الكلية تنفيذ ملتقيات ((توظيف)) بخاصة مع الشركات التي تطلب 50 كادرا سعوديا وشواغر وظيفية في الشركة، ومن المتوقع إطلاق الملتقى السنوي الخاص بالتوظيف في الكلية خلال شهر يناير المقبل، إذ إن هذه الملتقيات، تمكن الشباب والفتيات من دخول سوق العمل، وتمكن شركات القطاع الخاص والعام في سد الشواغر الوظيفية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي تصب في مستهدفات رؤية المملكة 2030، في خفض نسب البطالة على مستوى المملكة.
03 - تعيين عضو منتدب متخصص في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية من منسوبي الكلية في لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، وبالفعل تمت الموافقة على إضافة العضو المنتدب من الكلية في اللجنة.
04 - الاتفاق على توفير العمل ((الجزئي)) في شركات القطاع، لمتدربين من الكلية على رأس التدريب في الكلية والعمل في الشركات، وتتولى الكلية ترشيح المتدربين لذلك.
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