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مدينة للخدمات اللوجيستية بالأحساء

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء حسين الخواجة، لـ((الوطن)) أمس، التوجه لاستحداث تخصص ((خدمات لوجيستية)) في الكلية التقنية في الأحساء خلال الفترة المقبلة، كخطوة من الكلية لسد الفرص الوظيفية بالكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة للعمل في المدينة ((اللوجيستية))، المزمع تدشينها قريبًا بجوار مطار الأحساء الدولي، وكذلك العمل في المنطقة ((الحرة))، الواقعة بجوار المطار، والتوسع في خدمات القطاع في الأحساء بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
أعلى نمو بنسبة 7%
أبان الخواجة الذي كان يتحدث لـ((الوطن)) أمس، عقب اجتماعه وأعضاء اللجنة، بعميد الكلية التقنية في الأحساء عبدالله الذكر الله في مقر الكلية، أن المجتمعين، أكدوا أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحجم الاستثمارات الكبير في القطاع، وأنه الممكن والشريان الرئيسي، الذي يضخ للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كالزراعة والصناعة والصحة والمقاولات والقطاعات الأخرى، وشهد نسبة نمو 7%، وهي النسبة الأعلى نموا أمام القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعرض ممثلون في الكلية البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها الكلية في التدريب والتوظيف وتخريج الكوادر المتخصصة في القطاعات التي تخص النقل والخدمات اللوجيستية.
توصيات اللقاء:
01 - تواصل الكلية مع المعهد اللوجيستي، للتعاون في بناء تخصصات فرعية في القطاع اللوجستي، في كل من: الشحن، والتفريغ، وإدارة المستودعات، وإدارة المخزون، وإدارة سلاسل الإمداد، وهي تخصصات مهمة، وواعدة، خاصة مع إطلاق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية من وزارة النقل، وإقرار أن المملكة منطقة لوجستية تربط عدة قارات عالمية.
02 - مشاركة لجنة النقل البري في الغرفة مع الكلية في تأمين احتياجات الشواغر الوظيفية لدى شركات القطاع، وتبني الكلية تنفيذ ملتقيات ((توظيف)) بخاصة مع الشركات التي تطلب 50 كادرا سعوديا وشواغر وظيفية في الشركة، ومن المتوقع إطلاق الملتقى السنوي الخاص بالتوظيف في الكلية خلال شهر يناير المقبل، إذ إن هذه الملتقيات، تمكن الشباب والفتيات من دخول سوق العمل، وتمكن شركات القطاع الخاص والعام في سد الشواغر الوظيفية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي تصب في مستهدفات رؤية المملكة 2030، في خفض نسب البطالة على مستوى المملكة.
03 - تعيين عضو منتدب متخصص في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية من منسوبي الكلية في لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، وبالفعل تمت الموافقة على إضافة العضو المنتدب من الكلية في اللجنة.
04 - الاتفاق على توفير العمل ((الجزئي)) في شركات القطاع، لمتدربين من الكلية على رأس التدريب في الكلية والعمل في الشركات، وتتولى الكلية ترشيح المتدربين لذلك.

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