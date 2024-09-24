أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يصممون تشكيلا بشريا لخريطة المملكة بجادة بيشة

(MENAFN
- Al Watan)
اصطف آلاف المشاركين، في أكبر تجمّع بشري، بجادة بيشة، لتشكيل خريطة المملكة العربية السعودية ، بأجسادهم، في نموذج احتفائي، باليوم الوطني السعودي 94 تعبيراً عن الحب والوفاء وتجديد الولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.
وتم رسم خريطة المملكة لتشكل صورة فنية فريدة بتشكيل بشري شارك فيه أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، وبالتزامن مع رسم اللوحة تم توزيع الأعلام للمشاركين وإطلاق 5 آلاف بالونة باللون الأخضر والأبيض.
وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94 والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.
MENAFN24092024000089011017ID1108710507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.