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أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يصممون تشكيلا بشريا لخريطة المملكة بجادة بيشة

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اصطف آلاف المشاركين، في أكبر تجمّع بشري، بجادة بيشة، لتشكيل خريطة المملكة العربية السعودية ، بأجسادهم، في نموذج احتفائي، باليوم الوطني السعودي 94 تعبيراً عن الحب والوفاء وتجديد الولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.
وتم رسم خريطة المملكة لتشكل صورة فنية فريدة بتشكيل بشري شارك فيه أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، وبالتزامن مع رسم اللوحة تم توزيع الأعلام للمشاركين وإطلاق 5 آلاف بالونة باللون الأخضر والأبيض.
وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94 والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.

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