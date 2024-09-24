الهلال يعبر البكيرية بجزائية

الهلال يعبر البكيرية بجزائية
التاريخ
9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بدأ الهلال رحلة دفاعه عن لقبه، الذي توج به في آخر نسختين بنجاح، وحجز مقعده في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على مضيفه البكيرية 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب دور الـ32 للبطولة السعودية الأغلى، سجل للزعيم ماركوس ليوناردو ((41 ضربة جزاء)).
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