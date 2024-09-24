الجبلين يفجر مفاجأة جديدة

الجبلين يفجر مفاجأة جديدة
التاريخ
9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN
- Al Watan)
فجر الجبلين مفاجأة جديدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعده في ثمن نهائي البطولة بتغلبه على ضيفه الفتح 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سجل للبني خوان نارفايز ((11 ضربة جزاء))، وخليل العبسى ((68)).
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