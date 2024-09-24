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إخلاء ونزوح ..إسرائيل وحزب الله يخوضان حربا دامية

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تجدد إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعد أن أسفرت هجمات اليوم السابق عن سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد في لبنان منذ خاضا حربا دامية استمرت شهرا في عام 2006.
وجاءت غارة جوية إسرائيلية جديدة على بيروت - حيث ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي الضخم إلى ما يقرب من 560 شخصًا وفر الآلاف من جنوب لبنان مع وجود الجانبين على شفا حرب شاملة.
وقد نزح العديد من اللبنانيين من الجزء الجنوبي من البلاد بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي الناس بإخلاء المناطق التي يتهم حزب الله بوضع قاذفات صواريخ وأسلحة أخرى فيها، في أكبر نزوح منذ الحرب التي استمرت شهرا قبل 18 عاما.
صعوبة الوضع
كانت الأسر النازحة تنام في ملاجئ أقيمت على عجل في مدارس في بيروت ومدينة صيدا الساحلية. ومع ارتفاع أسعار الفنادق إلى ما يتجاوز قدرات العديد من الأسر، كان أولئك الذين لم يجدوا مأوى ينامون في سياراتهم أو في الحدائق أو على طول شاطئ البحر.
وعرض المتطوعون شققًا أو غرفًا فارغة في منازلهم في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأنشأ متطوعون مطبخًا لطهي وجبات الطعام للنازحين في محطة وقود فارغة في بيروت أصبحت في البداية مركزًا للمتطوعين بعد انفجار ميناء المدينة المدمر عام 2020.
وفي مدينة بعلبك شرقي البلاد، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن طوابير تشكلت أمام المخابز ومحطات الوقود حيث سارع السكان إلى تخزين المواد الأساسية تحسبا لجولة أخرى من الإضرابات.
في هذه الأثناء، شهد المعبر الحدودي مع سوريا اختناقات مرورية كبيرة نتيجة فرار الأشخاص من لبنان إلى الدولة المجاورة.
إطلاق الصواريخ
قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت صواريخ خلال الليل وفي الصباح على ثمانية مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مصنع للمتفجرات في زخرون يعقوب، على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) من الحدود.
وبين الجيش الإسرائيلي أن 55 صاروخا أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل، مما أدى إلى اشتعال الحرائق وإلحاق أضرار بالمباني. وقال مركز الجليل الطبي، وهو مستشفى في شمال إسرائيل، إن مريضين وصلا مصابين بجروح طفيفة في الرأس بسبب صاروخ سقط بالقرب من سيارتهما. وكان العديد من الآخرين يتلقون العلاج من إصابات طفيفة بسبب الركض إلى الملاجئ وحوادث المرور.
كما قالوا إنهم نفذوا ((ضربة مستهدفة)) في بيروت دون إعطاء تفاصيل. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في الضربة في الضاحية الجنوبية.
أسلحة الحزب
ذكرت إسرائيل أنها استهدفت مواقع يخزن فيها حزب الله أسلحة. وأظهرت بيانات من الأقمار الصناعية الأميركية لتتبع النيران والتي حللتها وكالة AP النطاق الواسع للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان، حيث غطت مساحة تزيد على 1700 كيلومتر مربع (650 ميلا مربعا).
ويُستخدم نظام إدارة معلومات الحرائق التابع لوكالة ناسا عادةً لتتبع حرائق الغابات في المناطق الريفية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لتتبع الومضات والحرائق التي تتبع الغارات الجوية. وهذا صحيح بشكل خاص عندما تشعل الغارة الجوية مواد قابلة للاشتعال على الأرض، مثل الذخائر أو الوقود.
وأظهرت البيانات الصادرة اندلاع حرائق كبيرة في جنوب لبنان وفي وادي البقاع. وشهدت عدة مناطق حرائق كثيفة ومتعددة، بما في ذلك بالقرب من مدينة الناقورة الساحلية الجنوبية.
تبعات إطلاق النار:
تعهدت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لضمان عودة مواطنيها إلى منازلهم في الشمال
تقول إسرائيل إنها لا تخطط لشن غزو بري في الوقت الحالي
إسرائيل مستعدة لنقل آلاف الجنود الذين كانوا يخدمون في غزة إلى الحدود الشمالية.
تقول إسرائيل إن حزب الله أطلق نحو 9 آلاف صاروخ وطائرة بدون طيار على إسرائيل منذ أكتوبر
قال الجيش إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت 1600 هدف لحزب الله
قال مسؤولون لبنانيون إن العديد من الضحايا كانوا من المدنيين، بما في ذلك أكثر من 90 امرأة وطفل قتلوا.

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