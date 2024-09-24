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إعصار جون يطلق تحذيرات الفيضانات المفاجئة في المكسيك

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي شخصان مصرعهما بعد أن ضرب الإعصار السابق جون ساحل المحيط الهادئ الجنوبي في المكسيك، مما أدى إلى تدمير أسقف المنازل والتسبب في انهيارات طينية وإسقاط عشرات الأشجار، بحسب ما قال مسؤولون.
حيث تطورت قوة جون إلى إعصار كبير في غضون ساعات ووصلت إلى اليابسة قبل أن تتراجع إلى عاصفة استوائية بعد تحركها إلى الداخل.
وقالت إيفلين سالجادو حاكمة ولاية غيريرو الساحلية، إن شخصين لقيا حتفهما عندما تسببت العاصفة في انهيار طيني على منزلهما في جبل تلاكواتشيستلاواكا النائي، أبعد عن الساحل.
وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن بطء وتيرة العاصفة والأمطار الغزيرة قد يتسببان في فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كارثية محتملة في بعض الولايات المكسيكية.
فيضانات مفاجئة
وبين مركز الأعاصير أن هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك على مدار الأسبوع من المرجح أن يتسبب في ((فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كبيرة ومحتملة وخطيرة تهدد الحياة)) في أجزاء من ولايات تشياباس وأواكساكا وغيريرو.
وفاجأت الزيادة غير المتوقعة في قوة الإعصار العلماء والسلطات وسكان المنطقة، وهو الأمر الذي أرجعه مات بنز، كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة أكيو ويذر إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات، مما يزيد من اشتعال الأعاصير.
مطالب الحماية
وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة التواصل الاجتماعي ((X)): ((ابحثوا عن أرض أعلى، واحموا أنفسكم ولا تنسوا أن الحياة هي أهم شيء؛ فالأشياء المادية يمكن تعويضها. نحن هنا)).
ووصل جون إلى الشاطئ بالقرب من بلدة بونتا مالدونادو في وقت متأخر كإعصار من الفئة الثالثة بأقصى سرعة رياح مستدامة تبلغ 120 ميلاً في الساعة (190 كيلومترًا في الساعة).

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