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سيرلانكا تعين أول رئيسة وزراء منذ 24 عاما

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى الرئيس السريلانكي الجديد أنورا كومارا ديساناياكي اليمين الدستورية أمام عضوة في البرلمان من المعارضة كرئيسة للوزراء، مما يجعلها أول امرأة في البلاد ترأس الحكومة منذ 24 عاما.
رئيسة الوزراء الجديدة هي هاريني أماراسوريا، 54 عاما، محاضرة جامعية وناشطة، وتأتي من خلفية مماثلة لـ((ديساناياكي))، فكلاهما عضو في ائتلاف السلطة الشعبية الوطنية ذي الميول الماركسية.
وجاء فوز ((ديساناياكي))، بعد الانتخابات التي جرت يوم السبت على الرئيس السابق رانيل ويكرمسينغ، وزعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، في الوقت الذي رفض فيه السريلانكيون الحرس السياسي القديم الذي ألقوا باللوم عليه في دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقد كانت سيريمافو باندارانايكا آخر امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الثاني من حيث القوة بعد منصب الرئيس. وكانت أيضًا أول رئيسة حكومة في العالم عندما تولت المنصب في 1960، وظلت في المنصب ثلاث فترات حتى 2000.

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