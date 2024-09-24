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الصراعات تخيم على خطاب بايدن الوداعي

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) من المقرر أن يلقي الرئيس جو بايدن خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المتوقع أن يستخدم بايدن خطابه الواسع النطاق للتحدث عن الحاجة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والحرب الأهلية المستمرة منذ 17 شهرًا في السودان وتسليط الضوء على دعم الولايات المتحدة وحلفاء الغرب لكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
كما أن ظهوره أمام الهيئة الدولية يمنح بايدن واحدة من آخر فرصه البارزة كرئيس للدفاع عن قضية الحفاظ على الدعم القوي لأوكرانيا، والذي قد يكون موضع شك إذا هزم الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي سخر من تكلفة الحرب، نائبة الرئيس كامالا هاريس في نوفمبر.
تجديد العلاقات
ووعد بايدن منذ توليه منصبه بتجديد العلاقات الأمريكية في جميع أنحاء العالم وإخراج الولايات المتحدة من ((الحروب الأبدية)) في أفغانستان والعراق والتي استهلكت السياسة الخارجية الأمريكية على مدى السنوات العشرين الماضية.
في حين أعلن البنتاجون أنه سيرسل عددًا صغيرًا من القوات الأمريكية الإضافية إلى الشرق الأوسط لتكملة ما يقرب من 40 ألف جندي موجودين بالفعل في المنطقة، بسبب التوترات المتصاعدة. في الوقت نفسه، يصر البيت الأبيض على أن إسرائيل وحزب الله لا يزال لديهما الوقت للتراجع وتهدئة الأمور.
وقال جون فينر، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، لإذاعة ((NPR)): ((نحن لا نعتقد أن الصراع الأوسع في الشمال هو في مصلحتهم أو في مصلحة لبنان)).
وأضاف أن مسؤولي إدارة بايدن سينخرطون مع الحلفاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى هذا الأسبوع في محادثات حول إيجاد حل نهائي للأزمة

تحالف دولي
وساعد بايدن في حشد تحالف دولي لدعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية ردًا على هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا في فبراير 2022.
ونجح في الحفاظ على الدعم الأمريكي في مواجهة الشكوك المتزايدة من جانب بعض المشرعين الجمهوريين - وترمب - بشأن تكلفة الصراع.
في الوقت نفسه، يضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على بايدن لتخفيف القيود المفروضة على استخدام الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها الغرب حتى تتمكن القوات الأوكرانية من ضرب أعماق روسيا.
ولكن حتى الآن لم ينجح زيلينسكي في إقناع البنتاغون أو البيت الأبيض بتخفيف هذه القيود. فقد أكدت وزارة الدفاع أن أوكرانيا قادرة بالفعل على ضرب موسكو بطائرات دون طيار من إنتاج أوكرانيا، وهناك تردد بشأن العواقب الاستراتيجية المترتبة على صاروخ أمريكي الصنع قد يضرب العاصمة الروسية.
وحذر بوتن من أن روسيا ستكون ((في حالة حرب)) مع الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي إذا سمحوا لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة

على مدار الحرب قاوم بايدن في السابق الطلبات الأوكرانية للحصول على أسلحة معينة، بما في ذلك دبابات إم آي أبرامز وطائرات مقاتلة من طراز إف-16، قبل أن يوافق على السماح باستخدامها بسبب المخاوف بشأن تصاعد التوترات مع روسيا. قال ماكس بيرجمان المحلل الروسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الإدارة الأمريكية بدأت تتحول ببطء إلى إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي اعتبرتها في البداية ((تصعيدا لا يمكن تصوره)) في بداية الحرب. قال بيرجمان ((إن السماح لأوكرانيا بضرب مزيد من الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية سيكون خطوة كبيرة أخرى تتحملها إدارة بايدن)).

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