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100 ألف زائر لإثراء في اليوم الوطني

9/24/2024 2:51:16 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت فعاليات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) التي أقيمت لمدة أربعة أيام احتفاء باليوم الوطني الـ94 للمملكة، حضور أكثر من 100 ألف زائر، وذلك بمقر إثراء بالظهران.
وتضمنت الفعاليات الوطنية التي رعتها ((أرامكو)) السعودية بحضور رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إقامة ورش عمل تناولت الارتباط التاريخي الوثيق بين إنجازات المملكة والعودة إلى تاريخها القديم، إضافة إلى معرض للحرف التقليدية التي تأتي تزامنًا مع تسمية عام 2025 عام الحرف اليدوية.

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