100 ألف زائر لإثراء في اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت فعاليات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) التي أقيمت لمدة أربعة أيام احتفاء باليوم الوطني الـ94 للمملكة، حضور أكثر من 100 ألف زائر، وذلك بمقر إثراء بالظهران.
وتضمنت الفعاليات الوطنية التي رعتها ((أرامكو)) السعودية بحضور رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إقامة ورش عمل تناولت الارتباط التاريخي الوثيق بين إنجازات المملكة والعودة إلى تاريخها القديم، إضافة إلى معرض
للحرف التقليدية التي تأتي تزامنًا مع تسمية عام 2025 عام الحرف اليدوية.
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