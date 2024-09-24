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ضوابط واشتراطات جديدة لإدراج منتجات التجميل

9/24/2024 2:51:15 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثًا على ((دليل ضوابط واشتراطات إدراج منتجات التجميل))، بهدف زيادة وعي العملاء بالإجراءات النظامية للإدراج وتوضيح متطلبات ذلك.
وشملت التحديثات تطوير وتسهيل الوصول إلى التعاميم الخاصة بمنتجات التجميل، وقوائم مكوناتها، إضافة إلى تحديث الوثائق المطلوبة لإنشاء حساب وإدراج المنتجات في النظام الإلكتروني الموحد (غد)، وتطوير آلية الإدراج، وصلاحيات المدرج.
ويمكن معرفة مزيد عن الدليل المحدّث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط .
تصنيف منتج مبتكر
وانطلاقًا من جهود الهيئة وسعيها المستمر في تعزيز التواصل مع المخترعين والباحثين وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، تقدم ((الهيئة)) خدمة ((تصنيف منتج مبتكر))، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تصنيف وتنظيم المنتجات والتشريعات التنظيمية للأفراد الذين لا يحملون سجلًا تجاريًا، وتساعد هذه الخدمة -التي تقدم مجانًا- في توضيح المسار التنظيمي للمنتج المبتكر الخاضع لرقابة ((الهيئة))، ويمكن تقديم الطلب عن طريق نظام تصنيف المنتجات واتباع الخطوات الواردة في الرابط .
جلسات استشارية
وفي إطار متصل، تنظم ((الغذاء والدواء)) جلسات استشارية لعملائها من القطاع الخاص من مستوردي ومصنعي المستحضرات الصيدلانية، والعشبية، ومنتجات الغذاء، والأعلاف، والتجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يتم خلال الجلسات شرح إجراءات ومتطلبات تسجيل المنتجات الخاضعة لرقابة ((الهيئة))، ومتطلبات الدعاية والإعلان، ونظام الإفصاح والشفافية، وخدمات تصنيف المنتجات، إلى جانب عقد المحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين وحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي وغيرها من المحاور ذات العلاقة.

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