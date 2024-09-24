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سكان الدحلة الوسطى بمكة: أنقذونا من الكدادة

9/24/2024 2:51:15 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع سكان الدحلة الوسطى بمكة المكرمة مناشدتهم العاجلة إلى جهة الاختصاص من أجل إنهاء معاناتهم المستمرة مع سائقي الأجرة بدون ترخيص أو من يعرفون بـ((الكدادة))، وما سببوه لهم من إزعاج بسبب تكدسهم في مدخل الحي، حسب وصفهم.
عادة يومية
وأكد الأهالي في حديثهم لـ((الوطن)) أن معاناتهم مع الكدادة عند دخولهم إلى الحي أو الخروج منه، باتت جزءا من برنامجهم اليومي، لافتين إلى أن وقوف سيارات الكدادة عند مدخل الحي يشل الحركة ويعيق دخول سيارات الخدمات الكبيرة التي تخدم الحي مثل سيارات النظافة وصهاريج المياه، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني في حالة حدوث أي حريق في الحي، مشيرين إلى أنه في أكثر من مرة حدثت فيها حرائق كانت سيارات الدفاع المدني تجد صعوبة بالغة في دخول الحي بسبب تكدس السيارات على جانبي الطريق.
لا وجود للوحات منع الوقوف
واقترح أهالي الحي وضع لوحات ((ممنوع الوقوف)) في مدخل الحي في الجانب اليمين والجانب اليسار لأن ما يحدث في مدخل حيهم أشبه بالفوضى، فالسيارات تتكدس بالعشرات ولا يستطيعون الدخول أو الخروج من الحي إلا بشق الأنفس، أما في يوم الجمعة فإن الوضع لايطاق فالحي يغلق تماما بسبب تراكم سيارات الكدادة دخل الحي.
والتمس سكان الدحلة الوسطى التدخل العاجل من جهة الاختصاص لإنهاء معاناتهم اليومية مع الكدادة الذين نغصوا عليهم حياتهم نظير ما يجدونه من صعوبة بالغة عند دخولهم أو خروجهم من الحي.

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