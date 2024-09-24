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الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع

9/24/2024 2:51:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ((نأتي إليك)) التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان الحنطة بمركز الفوارة لمدة خمسة أيام، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للرجال في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة بريدة، وللنساء في مكتب الشؤون التعليمية بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الإثنين للرجال في متوسطة الحسن بن العلي وابتدائية مركز أبو عجرم بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في الابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل منهما.
كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في أمانة منطقة عسير لمدة يوم، وللرجال في مركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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