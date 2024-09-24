مجلس الوزراء يقر إنشاء 10 كليات أهلية

(MENAFN
- Al Watan)
وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم،
على إنشاء 10 كليات أهلية، كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم مع عدة بلدان فضلا عن إجراء مباحثات حول مذكرات تفاهم واتفاقيات أخرى. اليوم الوطني 94
وفي مستهل الجلسة؛ أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني (الرابع والتسعين)، راجيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء. الخطاب الملكي
وثمن أعضاء مجلس الوزراء، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.
وقدم أعضاء المجلس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيدًا لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتدادًا لأعماله الخيرية والإنسانية. تطورات الساحة الدولية
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجمل التطورات على الساحة الدولية، مجددا سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. ميثاق المستقبل
وأعرب المجلس، عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وعبر مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى أن يشكل "ميثاق المستقبل" الذي أقرته قمة الأمم المتحدة؛ نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي. إنجازات محلية
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيدًا على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشاد بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالميًا وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل "رؤية 2030".
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات المجلس
- الموافقة على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة وتركيا.
- التباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- التباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة.
- التباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية.
- التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الموافقة على إنشاء 10 كليات أهلية.
- اعتماد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق. الترقيات
ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويح إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية منصور بن عبداللّه الفليح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية محمد بن سامي حمام إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ــ ترقية عبداللّه بن علي بن سيف إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (14) بإمارة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية الأمير مصعب بن محمد الفيصل الفرحان آل سعود إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية مرزوق بن سعد النفيعي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة
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