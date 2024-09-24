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مجلس الوزراء يقر إنشاء 10 كليات أهلية

9/24/2024 2:51:15 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم،
على إنشاء 10 كليات أهلية، كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم مع عدة بلدان فضلا عن إجراء مباحثات حول مذكرات تفاهم واتفاقيات أخرى.
اليوم الوطني 94
وفي مستهل الجلسة؛ أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني (الرابع والتسعين)، راجيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء.
الخطاب الملكي
وثمن أعضاء مجلس الوزراء، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.
وقدم أعضاء المجلس، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيدًا لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتدادًا لأعماله الخيرية والإنسانية.
تطورات الساحة الدولية
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجمل التطورات على الساحة الدولية، مجددا سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.
ميثاق المستقبل
وأعرب المجلس، عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وعبر مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى أن يشكل "ميثاق المستقبل" الذي أقرته قمة الأمم المتحدة؛ نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
إنجازات محلية
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيدًا على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أشاد بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالميًا وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل "رؤية 2030".
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- الموافقة على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة وتركيا.
- التباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
- التباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة.
- التباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية.
- التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الموافقة على إنشاء 10 كليات أهلية.
- اعتماد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق.
الترقيات
ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويح إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية منصور بن عبداللّه الفليح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية محمد بن سامي حمام إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ــ ترقية عبداللّه بن علي بن سيف إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (14) بإمارة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية الأمير مصعب بن محمد الفيصل الفرحان آل سعود إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية مرزوق بن سعد النفيعي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة

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