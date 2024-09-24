المصرية للتأمين التعاونى تجدد التعاقد مع الأهلى لضمان مخاطر عدم السداد

MENAFN - Al-Borsa News) جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التعاقد مع البنك الأهلى المصرى؛ لضمان مخاطر عدم السداد على القروض التى يمنحها البنك لعملاءه.

وقال مصطفى أبوالعزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، إن التعاقد يشمل المحافظ التى يمولها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم منحها فى اطار البرامج الائتمانية المختلفة التى يتم الاتفاق عليها مع الجمعية، ووصف أبوالعزم التعاقد؛ بالأكبر بين العقود التى تم إبرامها على مدار العلاقة بين الجمعية والبنك.

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وقال أيمن أبوالنصر مدير عام الإصدار بالجمعية إنه بموجب التعاقد؛ ستضمن الجمعية مخاطر عدم السداد لصالح البنك الأهلى فى جميع أنحاء الجمهورية لكل أنواع المشروعات الممولة من البنك فى نطاق البرامج الائتمانية.

ومن جانبه، قال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية أن“المصرية تعاونى” تبادر بسداد التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها خاصة؛ موضحا أن الجمعية قامت طوال مدة علاقتها بالبنك الأهلى؛ بالوفاء بجميع التزاماتها وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافى لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها؛ للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانونى اللازم لذلك.