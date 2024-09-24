المصرية للتأمين التعاونى تجدد التعاقد مع الأهلى لضمان مخاطر عدم السداد

(MENAFN
- Al-Borsa News) جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التعاقد مع البنك الأهلى المصرى؛ لضمان مخاطر عدم السداد على القروض التى يمنحها البنك لعملاءه.
وقال مصطفى أبوالعزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، إن التعاقد يشمل المحافظ التى يمولها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى يتم منحها فى اطار البرامج الائتمانية المختلفة التى يتم الاتفاق عليها مع الجمعية، ووصف أبوالعزم التعاقد؛ بالأكبر بين العقود التى تم إبرامها على مدار العلاقة بين الجمعية والبنك.
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وقال أيمن أبوالنصر مدير عام الإصدار بالجمعية إنه بموجب التعاقد؛ ستضمن الجمعية مخاطر عدم السداد لصالح البنك الأهلى فى جميع أنحاء الجمهورية لكل أنواع المشروعات الممولة من البنك فى نطاق البرامج الائتمانية.
ومن جانبه، قال محمد كامل مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية أن“المصرية تعاونى” تبادر بسداد التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها خاصة؛ موضحا أن الجمعية قامت طوال مدة علاقتها بالبنك الأهلى؛ بالوفاء بجميع التزاماتها وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين.
وأشار إلى أن الإدارة تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافى لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها؛ للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانونى اللازم لذلك.
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