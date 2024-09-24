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دايون جوانزو الصينية تخطط لإنتاج السيارات الكهربائية والشاحنات بمصر

9/24/2024 2:51:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“دايون جوانزو” الصينية لصناعة المركبات التوسع فى تصنيع السيارات التى تعمل بالكهرباء والشاحنات الكبيرة والمتوسطة خاصة التى تستخدم فى مجالات المقاولات والإنشاءات، بالإضافة لوسائل النقل الخفيف وذلك فى إطار التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع يوان ووشينج رئيس دايون لمناقشة خطط الشركة للتوسع فى تصنيع عدد كبير من المركبات سواءً العاملة بالوقود التقليدى أو الوقود الأخضر، والطاقة الكهربائية وتشمل شتى أنواع المركبات مثل الدراجات النارية، وسيارات الركوب، والنقل الخفيف، والشاحنات المتوسطة والكبيرة.

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واستعرض جمال الدين الموقف الحالى للشركة، ومناقشة خطط التوسعات بإنشاء خطوط إنتاج جديدة بهدف تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلى، وإنتاج المكونات، وقطع الغيار.

وناقش الاجتماع العديد من النماذج التى تنوى الشركة تصنيعها مثل سيارات الركوب التى تعمل بالكهرباء والشاحنات الكبيرة والمتوسطة خاصة التى تستخدم فى مجالات المقاولات والإنشاءات، بالإضافة لوسائل النقل الخفيف.

وأشار رئيس الهيئة إلى الحوافز العديدة بالمنطقة والتكاليف التشغيلية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب الحوافز الخاصة المستحدثة لصناعة السيارات التى تقدمها الحكومة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وأكد جمال الدين على اهتمام الدولة بجذب كبار مصنعى السيارات وموردى المكونات وقطع الغيار للتوسع وزيادة نسبة المكون المحلى مما له أثر مباشر على ذلك القطاع الهام.

وقال يوان ووشينج رئيس شركة دايون، إن السوق المصرى يعد من الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الأسواق المحيطة بمصر لديها العديد من الفرص فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع التكتلات الدولية والموقع المتميز الذى سيسهل على الشركة التواجد فى الأسواق العالمية.

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