دايون جوانزو الصينية تخطط لإنتاج السيارات الكهربائية والشاحنات بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“دايون جوانزو” الصينية لصناعة المركبات التوسع فى تصنيع
السيارات التى تعمل بالكهرباء والشاحنات الكبيرة والمتوسطة خاصة التى تستخدم فى مجالات المقاولات والإنشاءات، بالإضافة لوسائل النقل الخفيف وذلك فى إطار التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع يوان ووشينج رئيس دايون لمناقشة خطط الشركة للتوسع فى تصنيع عدد كبير من المركبات سواءً العاملة بالوقود التقليدى أو الوقود الأخضر، والطاقة الكهربائية وتشمل شتى أنواع المركبات مثل الدراجات النارية، وسيارات الركوب، والنقل الخفيف، والشاحنات المتوسطة والكبيرة.
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واستعرض جمال الدين الموقف الحالى للشركة، ومناقشة خطط التوسعات بإنشاء خطوط إنتاج جديدة بهدف تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلى، وإنتاج المكونات، وقطع الغيار.
وناقش الاجتماع العديد من النماذج التى تنوى الشركة تصنيعها مثل سيارات الركوب التى تعمل بالكهرباء والشاحنات الكبيرة والمتوسطة خاصة التى تستخدم فى مجالات المقاولات والإنشاءات، بالإضافة لوسائل النقل الخفيف.
وأشار رئيس الهيئة إلى الحوافز العديدة بالمنطقة والتكاليف التشغيلية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب الحوافز الخاصة المستحدثة لصناعة السيارات التى تقدمها الحكومة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
وأكد جمال الدين على اهتمام الدولة بجذب كبار مصنعى السيارات وموردى المكونات وقطع الغيار للتوسع وزيادة نسبة المكون المحلى مما له أثر مباشر على ذلك القطاع الهام.
وقال يوان ووشينج رئيس شركة دايون، إن السوق المصرى يعد من الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الأسواق المحيطة بمصر لديها العديد من الفرص فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع التكتلات الدولية والموقع المتميز الذى سيسهل على الشركة التواجد فى الأسواق العالمية.
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