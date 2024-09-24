ارتفاع معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت معظم مؤشرات البورصات الخليجية ، في اليوم الثلاثاء، حيث صعدت مؤشرات الأسهم السعودية، الكويت، مسقط، أسواق المال الإماراتية، وقطر، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي مرتفعا بمقدار 138.80 نقطة ليصل إلى مستوى 12268.42 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 417 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

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وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بمقدار 11.75 نقطة بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 70ر7168 نقطة، وتم تداول 385.2 مليون سهم عبر 21430 صفقة نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار (نحو 196.7 مليون دولار)، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 9.39 نقطة بنسبة 0.15% ليسجل 11ر6283 نقطة من خلال تداول 295 مليون سهم عبر 13566 صفقة نقدية بقيمة 35.7 مليون دينار (نحو 108.8 مليون دولار).

وصعد مؤشر بورصة قطر بواقع 47.94 نقطة أي بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 10.490.98 نقطة، وتداول 165 مليونا و384 ألفا و115 سهما، بقيمة 374 مليونا و31 ألفا و760 ريالا، نتيجة تنفيذ 15277 صفقة في جميع القطاعات.

كما زاد مؤشر بورصة مسقط“30” بمقدار 3.9 نقطة بنسبة 0.08%، مسجلا 4715.89 نقطة، وبلغت قيمة التداول مليونين و325 ألفا و441 ريالا عمانيا.

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، حيث ربح مؤشر سوق دبي المالي بما نسبته 0.61%، ليبلغ 4461 نقطة، وسط تعاملات بحجم 117.865 مليون سهم بقيمة 320.964 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 9460 نقطة، وسط تعاملات بحجم 374.870 مليون سهم بقيمة 1.453 مليار درهم.

وعلى النقيض، انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.18% ليسجل 2025 نقطة، وبلغ حجم التعاملات 34.343 ألف سهم بقيمة 229.671 ألف دينار.

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