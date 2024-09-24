ارتفاع معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت معظم مؤشرات البورصات الخليجية ، في ختام تعاملات
اليوم الثلاثاء، حيث صعدت مؤشرات الأسهم السعودية، الكويت، مسقط، أسواق المال الإماراتية، وقطر، بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي مرتفعا بمقدار 138.80 نقطة ليصل إلى مستوى 12268.42 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 417 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
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وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بمقدار 11.75 نقطة بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 70ر7168 نقطة، وتم تداول 385.2 مليون سهم عبر 21430 صفقة نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار (نحو 196.7 مليون دولار)، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 9.39 نقطة بنسبة 0.15% ليسجل 11ر6283 نقطة من خلال تداول 295 مليون سهم عبر 13566 صفقة نقدية بقيمة 35.7 مليون دينار (نحو 108.8 مليون دولار).
وصعد مؤشر بورصة قطر بواقع 47.94 نقطة أي بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 10.490.98 نقطة، وتداول 165 مليونا و384 ألفا و115 سهما، بقيمة 374 مليونا و31 ألفا و760 ريالا، نتيجة تنفيذ 15277 صفقة في جميع القطاعات.
كما زاد مؤشر بورصة مسقط“30” بمقدار 3.9 نقطة بنسبة 0.08%، مسجلا 4715.89 نقطة، وبلغت قيمة التداول مليونين و325 ألفا و441 ريالا عمانيا.
وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، حيث ربح مؤشر سوق دبي المالي بما نسبته 0.61%، ليبلغ 4461 نقطة، وسط تعاملات بحجم 117.865 مليون سهم بقيمة 320.964 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 9460 نقطة، وسط تعاملات بحجم 374.870 مليون سهم بقيمة 1.453 مليار درهم.
وعلى النقيض، انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.18% ليسجل 2025 نقطة، وبلغ حجم التعاملات 34.343 ألف سهم بقيمة 229.671 ألف دينار.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710492
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