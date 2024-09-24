التوترات الجيوسياسية تحد من التأثير الإيجابى لخفض الفائدة الأمريكية على أدوات الدين

(MENAFN
- Al-Borsa News) حدت التوترات الجيوسياسية من الأثر الإيجابى المتوقع لخفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، على تكلفة الدين الحكومى لمصر.
وسجلت تعاملات الأجانب فى أوراق الدين الحكومى خلال يومى الأحد والاثنين صافى بيع نحو 114 مليون دولار، رغم الخفض الأكبر من المتوقع للفائدة الأمريكية قبل اندلاع الأحداث فى لبنان.
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توقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، أن تشهد تدفقات المستثمرين الأجانب هدوءًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية التى تصاعدت مؤخرًا.
وأضاف نجلة، أن الأثر المباشر فور خفض الفائدة الأمريكية كان تدفقًا للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين، ولكن تصاعد التوترات الجيوسياسية، تسببت فى تخارج المستثمرين الأجانب خلال يومى الأحد والإثنين.
وشنت إسرائيل هجمات مكثفة على لبنان يوم الأحد أوقعت مئات القتلى وآلاف المصابين، بعد شهور من التوترات على جانبى الحدود بين البلدين.
وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية نحو 59.4 مليون دولار يوم الإثنين، ونحو 54.6 مليون دولار يوم الأحد، مقابل مشتريات بنحو 34.7 مليون دولار الخميس الماضى، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 48.73 جنيه يوم الإثنين بدلا من 48.64 جنيه الأحد الماضى. سعادة: خفض الفائدة يجذب رؤوس الأموال الأجنبية
وقالت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن خفض الفائدة الأمريكية يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ولكن من المبكر التنبؤ بحجم الطلب أو القيمة التى ستتمكن مصر من حصدها.
أضافت:”مازلنا نحتاج لبعض الوقت حتى نرى أثر خفض الفائدة الأمريكية على مستقبل أدوات الدين المحلية”. بدير: التوترات تُهدد تدفقات رؤوس الأموال فى أدوات الدين فى الأسواق الإقليمية
وتطرقت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى، إلى أن تزامن خفض الفائدة الأمريكية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله واحتمالية توسع دائرة التوترات، تُهدد تدفقات رؤوس الأموال فى أدوات الدين فى الأسواق الإقليمية.
وأضافت بدير أن المخاطر الخارجية والمخاوف الجيوسياسية ستدفع البنك المركزى المصرى لأن يكون أكثر حذرًا خلال الفترة المقبلة بشأن استمرار سياسة التشديد النقدى، وتراجعت استثمارات الأجانب خلال يونيو، بعد 3 أشهر من الارتفاع المتواصل، لتصل إلى 36.6 مليار دولار، بحسب بيانات المركزى.
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