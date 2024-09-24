التوترات الجيوسياسية تحد من التأثير الإيجابى لخفض الفائدة الأمريكية على أدوات الدين

MENAFN - Al-Borsa News) حدت التوترات الجيوسياسية من الأثر الإيجابى المتوقع لخفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، على تكلفة الدين الحكومى لمصر.

وسجلت تعاملات الأجانب فى أوراق الدين الحكومى خلال يومى الأحد والاثنين صافى بيع نحو 114 مليون دولار، رغم الخفض الأكبر من المتوقع للفائدة الأمريكية قبل اندلاع الأحداث فى لبنان.

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توقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، أن تشهد تدفقات المستثمرين الأجانب هدوءًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية التى تصاعدت مؤخرًا.

وأضاف نجلة، أن الأثر المباشر فور خفض الفائدة الأمريكية كان تدفقًا للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين، ولكن تصاعد التوترات الجيوسياسية، تسببت فى تخارج المستثمرين الأجانب خلال يومى الأحد والإثنين.

وشنت إسرائيل هجمات مكثفة على لبنان يوم الأحد أوقعت مئات القتلى وآلاف المصابين، بعد شهور من التوترات على جانبى الحدود بين البلدين.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية نحو 59.4 مليون دولار يوم الإثنين، ونحو 54.6 مليون دولار يوم الأحد، مقابل مشتريات بنحو 34.7 مليون دولار الخميس الماضى، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 48.73 جنيه يوم الإثنين بدلا من 48.64 جنيه الأحد الماضى.

وقالت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن خفض الفائدة الأمريكية يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ولكن من المبكر التنبؤ بحجم الطلب أو القيمة التى ستتمكن مصر من حصدها.

أضافت:”مازلنا نحتاج لبعض الوقت حتى نرى أثر خفض الفائدة الأمريكية على مستقبل أدوات الدين المحلية”.

وتطرقت منى بدير محللة الاقتصاد الكلى، إلى أن تزامن خفض الفائدة الأمريكية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله واحتمالية توسع دائرة التوترات، تُهدد تدفقات رؤوس الأموال فى أدوات الدين فى الأسواق الإقليمية.

وأضافت بدير أن المخاطر الخارجية والمخاوف الجيوسياسية ستدفع البنك المركزى المصرى لأن يكون أكثر حذرًا خلال الفترة المقبلة بشأن استمرار سياسة التشديد النقدى، وتراجعت استثمارات الأجانب خلال يونيو، بعد 3 أشهر من الارتفاع المتواصل، لتصل إلى 36.6 مليار دولار، بحسب بيانات المركزى.