إدارة معلومات الطاقة: الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للبنزين في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للبنزين في العالم، حيث تجاوزت حصتها 16% من إجمالي الصادرات العالمية.

وبلغ متوسط ​​صادرات البنزين في الولايات المتحدة حوالي 900 ألف برميل يوميًا في عام 2023، وهو ما يعادل حوالي 10% من الاستهلاك المحلي، ويكفي أكثر من 1.5 مليون سيارة متعددة الاستخدامات.

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ويمثل البنزين ثالث أكبر حصة من صادرات المنتجات النفطية، بعد البروبان والمقطرات، وتتجه أغلب صادرات البنزين الأمريكية (أكثر من 500 ألف برميل يوميًا) إلى المكسيك.

كانت الولايات المتحدة مستوردًا صافيًا للبنزين لأكثر من نصف قرن – من عام 1961 إلى عام 2015 – لكن تغير هذا الاتجاه خلال العقد الماضي، مع زيادة القدرة الإنتاجية للتكرير، في ظل استقرار الاستهلاك المحلي.

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