إدارة معلومات الطاقة: الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للبنزين في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للبنزين في العالم، حيث تجاوزت حصتها 16% من إجمالي الصادرات العالمية.
وبلغ متوسط صادرات البنزين في الولايات المتحدة حوالي 900 ألف برميل يوميًا في عام 2023، وهو ما يعادل حوالي 10% من الاستهلاك المحلي، ويكفي أكثر من 1.5 مليون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.
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ويمثل البنزين ثالث أكبر حصة من صادرات المنتجات النفطية، بعد البروبان والمقطرات، وتتجه أغلب صادرات البنزين الأمريكية (أكثر من 500 ألف برميل يوميًا) إلى المكسيك.
كانت الولايات المتحدة مستوردًا صافيًا للبنزين لأكثر من نصف قرن – من عام 1961 إلى عام 2015 – لكن تغير هذا الاتجاه خلال العقد الماضي، مع زيادة القدرة الإنتاجية للتكرير، في ظل استقرار الاستهلاك المحلي.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710489
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