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كلاكيت ثالث مرة .. إفلاس جونسون آند جونسون​

9/24/2024 2:50:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت شركة تابعة لمجموعة“جونسون آند جونسون” بطلب لإعلان الإفلاس الطوعي من أجل حل آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بمنتجاتها التجميلية من التلك.

وهي المرة الثالثة -بعد محاولتين فاشلتين- التي تلجأ فيها الشركة لمحكمة الإفلاس للتخلص من التزامات تتعلق بمنتجات التلك التي أزعجت“جونسون آند جونسون” على مدار سنوات.

موضوعات متعلقة بلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز اقتصاد الصين أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي

ذلك لأن الشركة الأمريكية تسعى لدفع تسوية مقترحة تشمل مدفوعات قيمتها 10 مليارات دولار على مدى 25 عامًا مرتبطة بأكثر من 62 ألف دعوى قضائية تزعم أن بودرة الأطفال وغيرها من منتجات التلك التي تنتجها تحوي مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.

ويوقف رفع الدعوى الثالثة الذي تم الجمعة الماضية تلقائيًا الدعاوى القضائية المتعلقة بالتلك معلقة في المحاكم بأنحاء أمريكا، ويفتح الطريق أمام“جونسون” لتسوية هذه المطالبات بصورة جماعية في محكمة واحدة.

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108710487

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