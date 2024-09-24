كلاكيت ثالث مرة .. إفلاس جونسون آند جونسون​

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدمت شركة تابعة لمجموعة“جونسون آند جونسون” بطلب لإعلان الإفلاس الطوعي من أجل حل آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بمنتجاتها التجميلية من التلك.
وهي المرة الثالثة -بعد محاولتين فاشلتين- التي تلجأ فيها الشركة لمحكمة الإفلاس للتخلص من التزامات تتعلق بمنتجات التلك التي أزعجت“جونسون آند جونسون” على مدار سنوات.
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ذلك لأن الشركة الأمريكية تسعى لدفع تسوية مقترحة تشمل مدفوعات قيمتها 10 مليارات دولار على مدى 25 عامًا مرتبطة بأكثر من 62 ألف دعوى قضائية تزعم أن بودرة الأطفال وغيرها من منتجات التلك التي تنتجها تحوي مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.
ويوقف رفع الدعوى الثالثة الذي تم الجمعة الماضية تلقائيًا الدعاوى القضائية المتعلقة بالتلك معلقة في المحاكم بأنحاء أمريكا، ويفتح الطريق أمام“جونسون” لتسوية هذه المطالبات بصورة جماعية في محكمة واحدة.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710487
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