الجمارك توقف تحويل نظام الإفراج المؤقت لسيارات الركوب إلى نهائى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شدد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية على كافة المواقع التنفيذية بعدم قبول طلبات تغيير نظام الإفراج لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتا (التربتك) إلى نهائي، إلا بعد العرض عليه لتقرير ما يلزم.
وأوضح رئيس المصلحة، في منشور تعليمات أصدره اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التكليفات الصادرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات الركوب، نظرا لما تلاحظ من استغلال البعض للمزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتا (التربتك) في غير الغرض المقررة من أجله.
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