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الجمارك توقف تحويل نظام الإفراج المؤقت لسيارات الركوب إلى نهائى - جريدة البورصة

9/24/2024 2:50:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شدد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية على كافة المواقع التنفيذية بعدم قبول طلبات تغيير نظام الإفراج لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتا (التربتك) إلى نهائي، إلا بعد العرض عليه لتقرير ما يلزم.

وأوضح رئيس المصلحة، في منشور تعليمات أصدره اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التكليفات الصادرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات الركوب، نظرا لما تلاحظ من استغلال البعض للمزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتا (التربتك) في غير الغرض المقررة من أجله.

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