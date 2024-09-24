“IGI Developments” تحتفل بمرور 30 عامًا من الإنجازات وتعلن عن خطط طموحة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة IGI Developments الرائدة فى مجال التطوير العقارى عن مجموعة من التطورات والمستجدات التى تقوم بها الشركة فى الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار احتفالها بمرور 30 عامًا على تأسيسها كواحدة من أوائل الشركات العقارية المصرية التى قدمت مفهوم المجتمعات العمرانية المغلقة (Gated Communities) بمنطقة غرب وشرق القاهرة بتسعينيات القرن الماضي.

وتواصل IGI Developments مسيرة إنجازاتها ونجاحاتها معلنة عن خطة طموحة لتعزيز حضورها ومكانتها فى السوق العقارى عبر تأسيس ثلاث شركات جديدة تشمل شركة لإدارة وتنمية الأندية، وشركة لإدارة الأصول والمنشآت غير السكنية، وأخرى لإدارة المجتمعات العمرانية، حيث تأتى هذه الخطوة كنقلة نوعية تهدف من خلالها الشركة إلى تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة لتعزيز القيمة المضافة لعملائها.

موضوعاتتامر ناصر رئيسًا تنفيذيًا لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى “الإسكان”: إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات التابعة لـ”تمويل المساكن” تغيير“الماستر بلان” أزمة تواجه عملاء شركات التطوير العقارى

أما من ناحية المشروعات، فتسعى IGI Developments إلى تسخير كافة مجهوداتها للانتهاء من عمليات التنفيذ بمراحل مشروعاتها المختلفة، مستهدفة تسليم 900 وحدة بمختلف مشروعاتها طبقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ والتسليم لهذه المشروعات خلال العام الجارى 2024، ولضمان ذلك تعتمد الشركة سياسة التعاقد مع المقاولين قبل البدء فى طرح مشروعاتها، سعيًا منها للحفاظ على اقصى درجات الشفافية والمصداقية لعملائها، وهو ما مكن الشركة من تحقيق غالبية مستهدفاتها البيعية لهذا العام حيث حققت مبيعات كبيرة بمشاريعها المختلفة، ومثلت نسبة مبيعات الشركة خارج مصر لعدد من العملاء المقيمين بالخارج 35% من إجمالى مبيعاتها، مما يعكس نجاحها فى الوصول إلى أسواق عربية ودولية.

تمتلك IGI Developments مجموعة واعدة من المشروعات التى تتناسب مع مختلف شرائح العملاء، هذا إلى جانب رصدها لخطة طموحة للتوسع بمشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية الفترة القادمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب المتزايد على العقار، فعلى صعيد المشروعات السكنية القائمة حصلت الشركة على أراضى جديدة بالقرب من هذه المشروعات وضمها إليها ومنها ((أشجار سيتي)) بمدينة السادس من أكتوبر لإتاحة المزيد من التنوع بالتميز فى المشروعات التى تطورها الشركة، هذا إلى جانب التوسع بالمشروعات التجارية والإدارية والطبية للشركة عبر مشروعين جديدين تم إطلاق أحدهما بحدائق أكتوبر والثانى فى موقع مميز بوصلة دهشور سيتم إطلاقه قريبًا.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة فتستعد IGI Developments لتوقيع عقد تقنين أوضاع 540 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة على موقع متميز بواجهة على الطريق الصحراوى وأخرى على التوسعات الشمالية، والمشروع حاليًا فى مرحلة التصميم ومن المقرر طرح أولى مراحله بداية 2025 وهو مشروع منخفض الكثافة بوحدات متميزة، كما تُخطط لتطوير نادى جديد على مساحة 12 فدانًا وآخر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 6 أفدنة.

فى سياق ذلك عبر المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة IGI Developments عن سعادته وحماسه الكبير لكونه جزء من منظومة عقارية كبيرة استطاعت بحق رسم مكانة خاصة لها بالسوق العقارى المحلى والإقليمى على مدار سنوات، وقال:“بعد مرور 30 عامًا على تأسيس شركة IGI Developments، نحن نحتفل بمسيرة استثنائية من النجاح والابتكار، رحلة بدأت من قلب كيان كبير هو IGI Holding (الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية“IGI” و”عائلة شتا”)، ذات التاريخ العريق لأكثر من 80 عامًا من العمل بالسوق المصرى فى أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية، لتولد شركة IGI Developments كشركة قوية للتطوير العقارى تقدم للسوق منتجًا عقاريًا مغايرًا وبعدًا جديدًا ومبتكرًا”.

وتابع مصطفى:“ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة فى كل مشروع نقوم بتنفيذه، ونسعى جاهدين لتحقيق تطلعات عملائنا بل ولتجاوز توقعاتهم على الدوام، فنحن نسعى دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم من خلال مشروعات متكاملة وأسعار تتناسب مع ملاءتهم المالية بخطط سداد مرنة، كما أننا نحرص على التعامل المباشر معهم لمعرفة كافة متطلباتهم، من خلال تواجدنا بمختلف المعارض المحلية والدولية وقريبًا سنكون معهم بمعرض سيتى سكيب للعام الثالث على التوالى لعرض أحدث إنجازاتنا ومشروعاتنا ونتطلع لاستقبال زوارنا ومشاركتهم رحلتنا نحو التميز والنجاح”.

تسعى IGI Developments إلى تعزيز ريادتها ومكانتها فى السوق العقارى المصرى عبر تطوير محفظة مشروعاتها بشكل مميز يتناسب مع الاستراتيجية الطموحة للشركة واهتمامها بأن تكون عنصرًا فاعلًا فى مسيرة الجمهورية الجديدة التوسعية، لتواصل ما بدأته منذ سنوات من تقديم سلسلة من المشروعات المتنوعة ومنها مشروع ((Ashgar Heights)) الواقع على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يقع على مساحة 38.5 فدان، بما فيهم مساحة مشروع ((Starla & Skyla))، إضافة إلى مشروع ((Ashgar City)) بحدائق أكتوبر بمساحة 160 فدان بعد الضم، ومشروع ((Garden Gate)) والذى يقام داخل أشجار سيتى على مساحة 11 فدان، و((Al Ashgar)) والذى انتهت الشركة من تسليمه بالكامل، يقام المشروع على مساحة 176 فدان، ويضم منطقة ((Jada)) والتى تعد المرحلة الأخيرة منه على مساحة 23.5 ألف متر مربع.

هذا إلى جانب مشروعات الشركة الأخرى والتى انتهت من تسليمها بالكامل أيضًا بمدينة السادس من أكتوبر وتشمل مشروع ((Gardenia Park)) والمقام على مساحة 90 فدان، ومشروع ((Gardenia Park II))، ومشروع الشركة بقلب التجمع الخامس مشروع ((Gardenia Springs)) السكنى والذى يعد من أوائل مشروعات الشركة بمحور جمال عبد الناصر على مساحة 58 فدان، فضلاً عن خطة الشركة للتوسع والتى تستهدف أيضًا تطوير مشروع تجارى بالشراكة فى التجمع الخامس، إضافة إلى دراسة مختلف المناطق الاستثمارية الهامة للوقوف على أفضل الفرص الاستثمارية التى تتناسب مع خطة الشركة التوسعية بالمستقبل.