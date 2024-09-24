“IGI Developments” تحتفل بمرور 30 عامًا من الإنجازات وتعلن عن خطط طموحة

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- Al-Borsa News) أعلنت شركة IGI Developments الرائدة فى مجال التطوير العقارى عن مجموعة من التطورات والمستجدات التى تقوم بها الشركة فى الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار احتفالها بمرور 30 عامًا على تأسيسها كواحدة من أوائل الشركات العقارية المصرية التى قدمت مفهوم المجتمعات العمرانية المغلقة (Gated Communities) بمنطقة غرب وشرق القاهرة بتسعينيات القرن الماضي.
وتواصل IGI Developments مسيرة إنجازاتها ونجاحاتها معلنة عن خطة طموحة لتعزيز حضورها ومكانتها فى السوق العقارى عبر تأسيس ثلاث شركات جديدة تشمل شركة لإدارة وتنمية الأندية، وشركة لإدارة الأصول والمنشآت غير السكنية، وأخرى لإدارة المجتمعات العمرانية، حيث تأتى هذه الخطوة كنقلة نوعية تهدف من خلالها الشركة إلى تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة لتعزيز القيمة المضافة لعملائها.
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أما من ناحية المشروعات، فتسعى IGI Developments إلى تسخير كافة مجهوداتها للانتهاء من عمليات التنفيذ بمراحل مشروعاتها المختلفة، مستهدفة تسليم 900 وحدة بمختلف مشروعاتها طبقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ والتسليم لهذه المشروعات خلال العام الجارى 2024، ولضمان ذلك تعتمد الشركة سياسة التعاقد مع المقاولين قبل البدء فى طرح مشروعاتها، سعيًا منها للحفاظ على اقصى درجات الشفافية والمصداقية لعملائها، وهو ما مكن الشركة من تحقيق غالبية مستهدفاتها البيعية لهذا العام حيث حققت مبيعات كبيرة بمشاريعها المختلفة، ومثلت نسبة مبيعات الشركة خارج مصر لعدد من العملاء المقيمين بالخارج 35% من إجمالى مبيعاتها، مما يعكس نجاحها فى الوصول إلى أسواق عربية ودولية.
“IGI Developments” تحتفل بمرور 30 عامًا من الإنجازات وتعلن عن خطط طموحة
تمتلك IGI Developments مجموعة واعدة من المشروعات التى تتناسب مع مختلف شرائح العملاء، هذا إلى جانب رصدها لخطة طموحة للتوسع بمشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية الفترة القادمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب المتزايد على العقار، فعلى صعيد المشروعات السكنية القائمة حصلت الشركة على أراضى جديدة بالقرب من هذه المشروعات وضمها إليها ومنها ((أشجار سيتي)) بمدينة السادس من أكتوبر لإتاحة المزيد من التنوع بالتميز فى المشروعات التى تطورها الشركة، هذا إلى جانب التوسع بالمشروعات التجارية والإدارية والطبية للشركة عبر مشروعين جديدين تم إطلاق أحدهما بحدائق أكتوبر والثانى فى موقع مميز بوصلة دهشور سيتم إطلاقه قريبًا.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة فتستعد IGI Developments لتوقيع عقد تقنين أوضاع 540 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة على موقع متميز بواجهة على الطريق الصحراوى وأخرى على التوسعات الشمالية، والمشروع حاليًا فى مرحلة التصميم ومن المقرر طرح أولى مراحله بداية 2025 وهو مشروع منخفض الكثافة بوحدات متميزة، كما تُخطط لتطوير نادى جديد على مساحة 12 فدانًا وآخر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 6 أفدنة.
فى سياق ذلك عبر المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة IGI Developments عن سعادته وحماسه الكبير لكونه جزء من منظومة عقارية كبيرة استطاعت بحق رسم مكانة خاصة لها بالسوق العقارى المحلى والإقليمى على مدار سنوات، وقال:“بعد مرور 30 عامًا على تأسيس شركة IGI Developments، نحن نحتفل بمسيرة استثنائية من النجاح والابتكار، رحلة بدأت من قلب كيان كبير هو IGI Holding (الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية“IGI” و”عائلة شتا”)، ذات التاريخ العريق لأكثر من 80 عامًا من العمل بالسوق المصرى فى أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية، لتولد شركة IGI Developments كشركة قوية للتطوير العقارى تقدم للسوق منتجًا عقاريًا مغايرًا وبعدًا جديدًا ومبتكرًا”.
“IGI Developments” تحتفل بمرور 30 عامًا من الإنجازات وتعلن عن خطط طموحة
وتابع مصطفى:“ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة فى كل مشروع نقوم بتنفيذه، ونسعى جاهدين لتحقيق تطلعات عملائنا بل ولتجاوز توقعاتهم على الدوام، فنحن نسعى دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم من خلال مشروعات متكاملة وأسعار تتناسب مع ملاءتهم المالية بخطط سداد مرنة، كما أننا نحرص على التعامل المباشر معهم لمعرفة كافة متطلباتهم، من خلال تواجدنا بمختلف المعارض المحلية والدولية وقريبًا سنكون معهم بمعرض سيتى سكيب للعام الثالث على التوالى لعرض أحدث إنجازاتنا ومشروعاتنا ونتطلع لاستقبال زوارنا ومشاركتهم رحلتنا نحو التميز والنجاح”.
تسعى IGI Developments إلى تعزيز ريادتها ومكانتها فى السوق العقارى المصرى عبر تطوير محفظة مشروعاتها بشكل مميز يتناسب مع الاستراتيجية الطموحة للشركة واهتمامها بأن تكون عنصرًا فاعلًا فى مسيرة الجمهورية الجديدة التوسعية، لتواصل ما بدأته منذ سنوات من تقديم سلسلة من المشروعات المتنوعة ومنها مشروع ((Ashgar Heights)) الواقع على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يقع على مساحة 38.5 فدان، بما فيهم مساحة مشروع ((Starla & Skyla))، إضافة إلى مشروع ((Ashgar City)) بحدائق أكتوبر بمساحة 160 فدان بعد الضم، ومشروع ((Garden Gate)) والذى يقام داخل أشجار سيتى على مساحة 11 فدان، و((Al Ashgar)) والذى انتهت الشركة من تسليمه بالكامل، يقام المشروع على مساحة 176 فدان، ويضم منطقة ((Jada)) والتى تعد المرحلة الأخيرة منه على مساحة 23.5 ألف متر مربع.
هذا إلى جانب مشروعات الشركة الأخرى والتى انتهت من تسليمها بالكامل أيضًا بمدينة السادس من أكتوبر وتشمل مشروع ((Gardenia Park)) والمقام على مساحة 90 فدان، ومشروع ((Gardenia Park II))، ومشروع الشركة بقلب التجمع الخامس مشروع ((Gardenia Springs)) السكنى والذى يعد من أوائل مشروعات الشركة بمحور جمال عبد الناصر على مساحة 58 فدان، فضلاً عن خطة الشركة للتوسع والتى تستهدف أيضًا تطوير مشروع تجارى بالشراكة فى التجمع الخامس، إضافة إلى دراسة مختلف المناطق الاستثمارية الهامة للوقوف على أفضل الفرص الاستثمارية التى تتناسب مع خطة الشركة التوسعية بالمستقبل.
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