الأسهم الصينية المتداولة في أمريكا تقفز بفضل التحفيز الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل الأسواق بتدابير التحفيز التي ينفذها الصيني لدعم تعافي الاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك المحلي لتعزيز الطلب.

وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفعت شهادات الإيداع المدرجة في السوق الأمريكي لشركات“علي بابا” و”نيو” و”لي أوتو” و”بي واي دي” و”إكس بنج” بنسبة 6.85% و8.75% و8% و4.15% و9.25% على التوالي.

موضوعاتبلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز الصين أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي

وفي بورصة“ناسداك”، زادت أسعار الصناديق المتداولة للأسهم الصينية“آي شيرز إم إس سي آي” و”إنفيسكو جولدن دراجون” والتي تتداول تحت الرموز (MCHI) و(PGJ) بنسبة 7% و6.95% على التوالي، في تمام الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي ذلك بعدما قال بنك الشعب الصيني، إنه سيخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ويقلل من متطلبات رأس المال الذي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ به كاحتياطي، ويوفر الدعم لقطاع الإسكان وسوق الأوراق المالية

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