Tuesday, 24 September 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الصينية المتداولة في أمريكا تقفز بفضل التحفيز الاقتصادي

9/24/2024 2:50:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل الأسواق بتدابير التحفيز التي ينفذها البنك المركزي الصيني لدعم تعافي الاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك المحلي لتعزيز الطلب.

وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفعت شهادات الإيداع المدرجة في السوق الأمريكي لشركات“علي بابا” و”نيو” و”لي أوتو” و”بي واي دي” و”إكس بنج” بنسبة 6.85% و8.75% و8% و4.15% و9.25% على التوالي.

موضوعات متعلقة بلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز اقتصاد الصين أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي

وفي بورصة“ناسداك”، زادت أسعار الصناديق المتداولة للأسهم الصينية“آي شيرز إم إس سي آي” و”إنفيسكو جولدن دراجون” والتي تتداول تحت الرموز (MCHI) و(PGJ) بنسبة 7% و6.95% على التوالي، في تمام الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي ذلك بعدما قال بنك الشعب الصيني، إنه سيخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ويقلل من متطلبات رأس المال الذي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ به كاحتياطي، ويوفر الدعم لقطاع الإسكان وسوق الأوراق المالية

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108710483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث