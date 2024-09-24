الأسهم الصينية المتداولة في أمريكا تقفز بفضل التحفيز الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل الأسواق بتدابير التحفيز التي ينفذها البنك المركزي
الصيني لدعم تعافي الاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك المحلي لتعزيز الطلب.
وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفعت شهادات الإيداع المدرجة في السوق الأمريكي لشركات“علي بابا” و”نيو” و”لي أوتو” و”بي واي دي” و”إكس بنج” بنسبة 6.85% و8.75% و8% و4.15% و9.25% على التوالي.
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وفي بورصة“ناسداك”، زادت أسعار الصناديق المتداولة للأسهم الصينية“آي شيرز إم إس سي آي” و”إنفيسكو جولدن دراجون” والتي تتداول تحت الرموز (MCHI) و(PGJ) بنسبة 7% و6.95% على التوالي، في تمام الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يأتي ذلك بعدما قال بنك الشعب الصيني، إنه سيخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ويقلل من متطلبات رأس المال الذي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ به كاحتياطي، ويوفر الدعم لقطاع الإسكان وسوق الأوراق المالية
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710483
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