((الصناعات النسيجية)) تعين ((الشامي)) و((الكاتب)) رئيسين للجنتي تعميق قطع الغيار

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- Al-Borsa News) أصدرت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قرارًا بتعيين عضوى مجلس الإدارة محمود الشامي رئيسًا للجنة تعميق قطع غيار معدات الغزل والنسيج، ومحمد الكاتب رئيسًا للجنة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع.
وقال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة تسعى لتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني، بالإضافة إلى خدمات تسويقية تهدف إلى تغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها.
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وأوضح أن لجنة تعميق صناعة قطع الغيار تهدف إلى الحد من استيراد مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من خلال تنفيذ دراسة للاحتياجات الفعلية للمصانع بجودة عالية، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن هناك العديد من مصانع الغزل والنسيج بدأت تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة بالفعل، مستفيدةً من قيام الدولة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة، بما في ذلك سرعة توفير الأراضي للمستثمرين الجادين والحصول على تمويلات بنكية بفوائد ميسرة.
وأضاف في تصريح سابق لـ ((البورصة)) أن غرفة الصناعات النسيجية اتفقت مع عدد من شركات القطاع لتوطين 14 فرصة استثمارية لمستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف سد فجوة استيرادية بقيمة 7 مليارات دولار سنويًا.
وسجلت واردات مصر من الغزل والمنسوجات نحو 1.410 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل صادرات بلغت 535 مليون دولار خلال نفس الفترة.
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