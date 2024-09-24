((الصناعات النسيجية)) تعين ((الشامي)) و((الكاتب)) رئيسين للجنتي تعميق قطع الغيار

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قرارًا بتعيين عضوى مجلس الإدارة محمود الشامي رئيسًا للجنة تعميق قطع غيار معدات الغزل والنسيج، ومحمد الكاتب رئيسًا للجنة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع.

وقال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة تسعى لتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني، بالإضافة إلى خدمات تسويقية تهدف إلى تغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها.

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وأوضح أن لجنة تعميق صناعة قطع الغيار تهدف إلى الحد من استيراد مستلزمات الإنتاج بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من خلال تنفيذ دراسة للاحتياجات الفعلية للمصانع بجودة عالية، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار إلى أن هناك العديد من مصانع الغزل والنسيج بدأت تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة بالفعل، مستفيدةً من قيام الدولة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة، بما في ذلك سرعة توفير الأراضي للمستثمرين الجادين والحصول على تمويلات بنكية بفوائد ميسرة.

وأضاف في تصريح سابق لـ ((البورصة)) أن غرفة الصناعات النسيجية اتفقت مع عدد من شركات القطاع لتوطين 14 فرصة استثمارية لمستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف سد فجوة استيرادية بقيمة 7 مليارات دولار سنويًا.

وسجلت واردات مصر من الغزل والمنسوجات نحو 1.410 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل صادرات بلغت 535 مليون دولار خلال نفس الفترة.