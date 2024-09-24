ألترا ميد للمستلزمات الطبية تستثمر مليون دولار لإضافة خطى إنتاج

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ألترا ميد ، المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية ضخ استثمارات بقيمة مليون دولار بنهاية العام الجارى لإضافة خطى إنتاج الحبيبات البلاستيكية والصمام الثلاثى خلال الفترة المقبلة.

وقال شادى العجار مدير عام الشركة، إن“ألترا ميد” تستهدف شراء خط لإنتاج ثانى الحبيبات البلاستيكية الطبية التى يتم استخدامها فى صناعة الـ”بى فى سى” الطبى“الأنابيب الطبية”، حيث تعد أول شركة فى مصر تصنع هذا المنتج منذ 2022 بالتعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية.

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أضاف العجار لـ”البورصة”، أن“ألترا ميد” تسعى لتوطين صناعة الصمام الثلاثى محليا والذى يتم استخدامه فى التخدير ونقل المحاليل الطبية.

أوضح أن الشركة تخطط لزيادة الطاقة الانتاجية لبعض المنتجات بجانب شراء خط انتاج جديد للكانيولا الوريدية لتصل الطاقة الإنتاجية للشركة 60 مليون كانيولا وريدية سنويا.

وتابع العجار، أن ألترا ميد تعتزم التسجيل فى السوق البرازيلى لبحث فرص التصدير فى دول أمريكا الجنوبية.

وتمتلك الشركة مصنعا فى المنطقة الصناعية بأسيوط، على نحو 13 ألف متر مربع ويضم 15 خط إنتاج متخصصاً فى إنتاج المستلزمات الطبية

ويعمل به نحو 1100 عامل، وتقوم الشركة بتدريب عمالتها سنوياً من خلال خبير هندى، بالإضافة إلى تنظيم بعثات سنوية تضم مهندسين وكيميائيين للتدريب فى الهند، ونقل الخبرات الجديدة إلى مصنع الشركة فى مصر.

وأجرت الشركة، السنوات الماضية، توسعات شملت خطوط إنتاج جديدة للقسطرة، ما رفع الطاقة الإنتاجية من مليونين إلى 3 ملايين قسطرة سنوياً، فضلاً عن رفع كفاءة وجودة المنتج من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة مستوردة من الدنمارك والهند والصين.