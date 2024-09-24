ألترا ميد للمستلزمات الطبية تستثمر مليون دولار لإضافة خطى إنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ألترا ميد ، المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية ضخ استثمارات بقيمة مليون دولار بنهاية العام الجارى لإضافة خطى إنتاج الحبيبات البلاستيكية والصمام الثلاثى خلال الفترة المقبلة.
وقال شادى العجار مدير عام الشركة، إن“ألترا ميد” تستهدف شراء خط لإنتاج ثانى الحبيبات البلاستيكية الطبية التى يتم استخدامها فى صناعة الـ”بى فى سى” الطبى“الأنابيب الطبية”، حيث تعد أول شركة فى مصر تصنع هذا المنتج منذ 2022 بالتعاون مع شركة البتروكيماويات المصرية.
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أضاف العجار لـ”البورصة”، أن“ألترا ميد” تسعى لتوطين صناعة الصمام الثلاثى محليا والذى يتم استخدامه فى التخدير ونقل المحاليل الطبية.
أوضح أن الشركة تخطط لزيادة الطاقة الانتاجية لبعض المنتجات بجانب شراء خط انتاج جديد للكانيولا الوريدية لتصل الطاقة الإنتاجية للشركة 60 مليون كانيولا وريدية سنويا.
وتابع العجار، أن ألترا ميد تعتزم التسجيل فى السوق البرازيلى لبحث فرص التصدير فى دول أمريكا الجنوبية.
وتمتلك الشركة مصنعا فى المنطقة الصناعية بأسيوط، على نحو 13 ألف متر مربع ويضم 15 خط إنتاج متخصصاً فى إنتاج المستلزمات الطبية
ويعمل به نحو 1100 عامل، وتقوم الشركة بتدريب عمالتها سنوياً من خلال خبير هندى، بالإضافة إلى تنظيم بعثات سنوية تضم مهندسين وكيميائيين للتدريب فى الهند، ونقل الخبرات الجديدة إلى مصنع الشركة فى مصر.
وأجرت الشركة، السنوات الماضية، توسعات شملت خطوط إنتاج جديدة للقسطرة، ما رفع الطاقة الإنتاجية من مليونين إلى 3 ملايين قسطرة سنوياً، فضلاً عن رفع كفاءة وجودة المنتج من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة مستوردة من الدنمارك والهند والصين.
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