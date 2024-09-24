أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط“أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط ​​والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، والتحول الأبطأ إلى السيارات الكهربائية.

وبحسب تقرير توقعات النفط العالمية السنوي، تتوقع“أوبك” أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045، أي ما يقرب من 2.9 مليون برميل يوميًا أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي.

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وقالت“أوبك” الثلاثاء، إن الطلب العالمي في عام 2028 سيصل إلى 111 مليون برميل يوميًا، و112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، ويزيد تقدير الطلب في عام 2028 بمقدار 800 ألف برميل يوميًا عن توقعات العام الماضي.

وفي حين من المتوقع أن يزيد الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 28 مليون برميل يوميًا بين عامي 2023 و2050، من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب في دول المنظمة بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يزيد أسطول المركبات العالمي من 1.7 مليار في عام 2023 إلى 2.9 مليار في عام 2050، لكن ستستمر سيارات الاحتراق الداخلي في الهيمنة خلال فترة التوقعات، لتمثل أكثر من 70% في عام 2050.

واستهل الأمين العام“هيثم الغيص” التقرير مؤكدًا أنه لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق، كما يتوقع التقرير ارتفاع حصة تحالف دول“أوبك+” في سوق النفط إلى 52% في عام 2050 من 49% في عام 2023 مع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة ذروته في عام 2030.

وسيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي من 165 تريليون دولار في عام 2023 إلى 358 تريليون دولار في عام 2050، في حين من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الدخل العالمي من حوالي 20.6 ألف دولار إلى 36.8 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2023 و2050 قوياً، وأن يزداد بمعدل متوسط ​​يبلغ 2.9% سنويًا، وتهيمن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعات النمو بمعدل متوسط ​​ يبلغ 3.7% سنوياً.

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