أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط“أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، والتحول الأبطأ إلى السيارات الكهربائية.
وبحسب تقرير توقعات النفط العالمية السنوي، تتوقع“أوبك” أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045، أي ما يقرب من 2.9 مليون برميل يوميًا أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي.
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وقالت“أوبك” الثلاثاء، إن الطلب العالمي في عام 2028 سيصل إلى 111 مليون برميل يوميًا، و112.3 مليون برميل يوميا في عام 2029، ويزيد تقدير الطلب في عام 2028 بمقدار 800 ألف برميل يوميًا عن توقعات العام الماضي.
وفي حين من المتوقع أن يزيد الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 28 مليون برميل يوميًا بين عامي 2023 و2050، من المتوقع أن ينخفض الطلب في دول المنظمة بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن يزيد أسطول المركبات العالمي من 1.7 مليار في عام 2023 إلى 2.9 مليار في عام 2050، لكن ستستمر سيارات الاحتراق الداخلي في الهيمنة خلال فترة التوقعات، لتمثل أكثر من 70% في عام 2050.
واستهل الأمين العام“هيثم الغيص” التقرير مؤكدًا أنه لا توجد ذروة للطلب على النفط في الأفق، كما يتوقع التقرير ارتفاع حصة تحالف دول“أوبك+” في سوق النفط إلى 52% في عام 2050 من 49% في عام 2023 مع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة ذروته في عام 2030.
وسيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي من 165 تريليون دولار في عام 2023 إلى 358 تريليون دولار في عام 2050، في حين من المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل العالمي من حوالي 20.6 ألف دولار إلى 36.8 ألف دولار.
ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2023 و2050 قوياً، وأن يزداد بمعدل متوسط يبلغ 2.9% سنويًا، وتهيمن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعات النمو بمعدل متوسط يبلغ 3.7% سنوياً.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710479
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