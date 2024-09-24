ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز اقتصاد الصين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين خطط بنك الشعب الصيني لتحفيز ثاني أكبر في العالم، والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتقليص نسبة الاحتياطي القانوني للمقرضين.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% عند 519.7 نقطة، ليواصل المؤشر الأوروبي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

موضوعاتبلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي الأسهم الصينية المتداولة في أمريكا تقفز بفضل التحفيز الاقتصادي

فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% عند 8282 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 1.3% عند 7604 نقاط، وأضاف“داكس” الألماني 0.8% أو 149 نقطة ليغلق عند 18996 نقطة.

وزادت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 4.4%، مع ارتفاع أسهم“أنتوفاجاستا” و”أنجلو أمريكان” و”جلينكور” بنسبة 6.3% و6.65% و3.9% على التوالي.

كما ارتفعت أسهم قطاع السيارات الأوروبي بأكثر من 1%، مع ارتفاع أسهم“بي إم دبليو” و”فولكس فاجن” و”فاليو” بنسبة 3.55% و1.75% و1.95% على التوالي

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