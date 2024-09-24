ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز اقتصاد الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين خطط بنك الشعب الصيني لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد
في العالم، والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتقليص نسبة الاحتياطي القانوني للمقرضين.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% عند 519.7 نقطة، ليواصل المؤشر الأوروبي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
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فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% عند 8282 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 1.3% عند 7604 نقاط، وأضاف“داكس” الألماني 0.8% أو 149 نقطة ليغلق عند 18996 نقطة.
وزادت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 4.4%، مع ارتفاع أسهم“أنتوفاجاستا” و”أنجلو أمريكان” و”جلينكور” بنسبة 6.3% و6.65% و3.9% على التوالي.
كما ارتفعت أسهم قطاع السيارات الأوروبي بأكثر من 1%، مع ارتفاع أسهم“بي إم دبليو” و”فولكس فاجن” و”فاليو” بنسبة 3.55% و1.75% و1.95% على التوالي
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710478
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