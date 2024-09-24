Tuesday, 24 September 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز اقتصاد الصين

9/24/2024 2:50:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين خطط بنك الشعب الصيني لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتقليص نسبة الاحتياطي القانوني للمقرضين.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.65% عند 519.7 نقطة، ليواصل المؤشر الأوروبي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

موضوعات متعلقة بلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي الأسهم الصينية المتداولة في أمريكا تقفز بفضل التحفيز الاقتصادي

فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% عند 8282 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 1.3% عند 7604 نقاط، وأضاف“داكس” الألماني 0.8% أو 149 نقطة ليغلق عند 18996 نقطة.

وزادت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 4.4%، مع ارتفاع أسهم“أنتوفاجاستا” و”أنجلو أمريكان” و”جلينكور” بنسبة 6.3% و6.65% و3.9% على التوالي.

كما ارتفعت أسهم قطاع السيارات الأوروبي بأكثر من 1%، مع ارتفاع أسهم“بي إم دبليو” و”فولكس فاجن” و”فاليو” بنسبة 3.55% و1.75% و1.95% على التوالي

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108710478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث