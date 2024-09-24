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بلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار

9/24/2024 2:50:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“سمارت شيت – Smartsheet” أن“بلاكستون” و”فيستا إكويتي بارتنرز” ستستحوذان عليها في صفقة نقدية بالكامل، تقدر قيمتها بنحو 8.4 مليار دولار.

ووفقًا لبيان صدر الثلاثاء، ستدفع شركتا الأسهم الخاصة لمطورة البرمجيات نقدًا 56.50 دولار للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنحو 41% على متوسط ​​سعر الإغلاق المرجح لمدة 90 جلسة تداول تنتهي في 17 يوليو.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم من تدابير تحفيز اقتصاد الصين أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط مع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي الأسهم الصينية المتداولة في أمريكا تقفز بفضل التحفيز الاقتصادي

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من السنة المالية لـ”سمارت شيت”، والتي تنتهي في 31 يناير 2025.

وارتفع سهم مطورة برمجيات أتمتة أعمال الشركات (نيويورك: SMAR) بنسبة 6.5% في الساعة 07:16 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مما يرفع القيمة السوقية إلى 7.7 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108710477

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