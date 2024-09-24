بلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“سمارت شيت – Smartsheet” أن“بلاكستون” و”فيستا إكويتي بارتنرز” ستستحوذان عليها في صفقة
نقدية بالكامل، تقدر قيمتها بنحو 8.4 مليار دولار.
ووفقًا لبيان صدر الثلاثاء، ستدفع شركتا الأسهم الخاصة لمطورة البرمجيات نقدًا 56.50 دولار للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنحو 41% على متوسط سعر الإغلاق المرجح لمدة 90 جلسة تداول تنتهي في 17 يوليو.
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ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من السنة المالية لـ”سمارت شيت”، والتي تنتهي في 31 يناير 2025.
وارتفع سهم مطورة برمجيات أتمتة أعمال الشركات (نيويورك: SMAR) بنسبة 6.5% في الساعة 07:16 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مما يرفع القيمة السوقية إلى 7.7 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710477
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