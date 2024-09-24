44 ألف فدان زيادة فى المساحات المنزرعة من البنجر حتى شهر سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت المساحات المنزرعة من البنجر خلال الموسم الحالى زيادة بنحو 44 ألف فدان مقارنة ببداية موسم الزراعة فى أغسطس الماضى.
قال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المساحات المنزرعة من البنجر حتى العاشر من شهر سبتمبر الحالى تبلغ نحو 180.2 ألف فدان، مقارنة بـ 136.1 ألف فدان فى نفس الفترة من الموسم السابق، بزيادة تقدر بـ 32%.
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وتتم زراعة البنجر على 3 عروات: الأولى مبكرة تبدأ من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر.
أضاف عبدالجواد لـ“البورصة”، أن الشركات المنتجة للسكر بدأت فى التعاقد على مساحات البنجر استعدادًا للموسم الذى يبدأ فى شهر مايو المقبل. موضحًا أن شركة النيل للسكر تعاقدت على مساحة 20.8 ألف فدان خلال الموسم، بنمو 55% فى تعاقداتها مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.
تابع أن شركة الإسكندرية للسكر تعاقدت على كمية 20.5 ألف فدان مقابل 13.6 ألف فدان خلال الموسم السابق، كما تعاقدت شركة الشرقية على مساحة 16.8 ألف فدان مقابل 14 ألف فدان فى الموسم السابق. وبلغت تعاقدات شركة القناة للسكر 5.3 ألف فدان مقابل 1.5 ألف فدان فى الموسم السابق، وتعاقدت شركة الدقهلية للسكر على مساحة 21.5 ألف فدان مقابل 26 ألف فدان فى الموسم السابق. وبلغت تعاقدات شركة الفيوم 29.4 ألف فدان مقابل 22.3 ألف فدان فى الموسم السابق، وتعاقدت شركة النوبارية للسكر على مساحة 15.9 ألف فدان مقابل 11.4 ألف فدان فى الموسم السابق. وبلغت تعاقدات مصنع أبوقرقاص 20 ألف فدان مقابل 12 ألف فدان فى الموسم السابق.
وكان مجلس الوزراء أعلن الشهر الماضى عن سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه، لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية بما يسهم فى سد احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.
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