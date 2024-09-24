44 ألف فدان زيادة فى المساحات المنزرعة من البنجر حتى شهر سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت المساحات المنزرعة من البنجر خلال الموسم الحالى زيادة بنحو 44 ألف فدان مقارنة ببداية موسم الزراعة فى أغسطس الماضى.

قال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المساحات المنزرعة من البنجر حتى العاشر من شهر سبتمبر الحالى تبلغ نحو 180.2 ألف فدان، مقارنة بـ 136.1 ألف فدان فى نفس الفترة من الموسم السابق، بزيادة تقدر بـ 32%.

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وتتم زراعة البنجر على 3 عروات: الأولى مبكرة تبدأ من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر.

أضاف عبدالجواد لـ“البورصة”، أن الشركات المنتجة للسكر بدأت فى التعاقد على مساحات البنجر استعدادًا للموسم الذى يبدأ فى شهر مايو المقبل. موضحًا أن شركة النيل للسكر تعاقدت على مساحة 20.8 ألف فدان خلال الموسم، بنمو 55% فى تعاقداتها مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.

تابع أن شركة الإسكندرية للسكر تعاقدت على كمية 20.5 ألف فدان مقابل 13.6 ألف فدان خلال الموسم السابق، كما تعاقدت شركة الشرقية على مساحة 16.8 ألف فدان مقابل 14 ألف فدان فى الموسم السابق. وبلغت تعاقدات شركة القناة للسكر 5.3 ألف فدان مقابل 1.5 ألف فدان فى الموسم السابق، وتعاقدت شركة الدقهلية للسكر على مساحة 21.5 ألف فدان مقابل 26 ألف فدان فى الموسم السابق. وبلغت تعاقدات شركة الفيوم 29.4 ألف فدان مقابل 22.3 ألف فدان فى الموسم السابق، وتعاقدت شركة النوبارية للسكر على مساحة 15.9 ألف فدان مقابل 11.4 ألف فدان فى الموسم السابق. وبلغت تعاقدات مصنع أبوقرقاص 20 ألف فدان مقابل 12 ألف فدان فى الموسم السابق.

وكان مجلس الوزراء أعلن الشهر الماضى عن سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه، لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع فى زراعتها وزيادة الإنتاجية بما يسهم فى سد احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.