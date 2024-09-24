فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون الثنائي المشترك في المجال السياحي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / استقبل وزير
السياحة والاثار هاني الحايك سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين السفير إيهاب سليمان وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله
الوزير الحايك رحب بالسفير المصري مؤكدا على عمق علاقات الاخوة الفلسطينية المصرية والتي تترجم على الأرض من خلال الدعم الدبلوماسي والسياسي على كافة الأصعدة، متحدثا عن اخر الأوضاع التي يمر بها القطاع السياحي الفلسطيني نتيجة توقف عجلة هذا القطاع عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واطلع الحايك السفير المصري على حجم الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية والتراثية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا على اننا كحكومة وشعب فلسطيني مصممون على إعادة ترميم وتأهيل ما يمكن من هذه المواقع والتي تمثل الهوية الوطنية لشعب فلسطين
وتحدث وزير السياحة والاثار عن أهمية تطوير افاق التعاون الثنائي بين فلسطين وجمهورية مصر في مختلف المجالات وخصوصا في المجال السياحي والمجال الاثري وبهدف استقطاب مجموعات سياحية من الشقيقة مصر الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.
بدوره أكد السفير المصري السفير إيهاب سليمان على عمق علاقات الاخوة بين جمهورية مصر والشقيقة فلسطين، وتطلعه لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى راسها المجال السياحي.
وتباحث الجانبان في سبل تطوير زيارة الاقباط المصريين الى فلسطين لتشمل مختلف أيام العام بالإضافة لبحث سبل تحقيق الترويج السياحي الثنائي المشترك في المحافل السياحية العالمية بالإضافة لبحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في مجال الترويج السياحي العالمي.
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