فلسطين ومصر تبحثان افاق التعاون الثنائي المشترك في المجال السياحي

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / استقبل السياحة والاثار هاني الحايك سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين السفير إيهاب سليمان وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله

الوزير الحايك رحب بالسفير المصري مؤكدا على عمق علاقات الاخوة الفلسطينية المصرية والتي تترجم على الأرض من خلال الدعم الدبلوماسي والسياسي على كافة الأصعدة، متحدثا عن اخر الأوضاع التي يمر بها القطاع السياحي الفلسطيني نتيجة توقف عجلة هذا القطاع عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واطلع الحايك السفير المصري على حجم الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية والتراثية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا على اننا كحكومة وشعب فلسطيني مصممون على إعادة ترميم وتأهيل ما يمكن من هذه المواقع والتي تمثل الهوية الوطنية لشعب فلسطين

وتحدث وزير السياحة والاثار عن أهمية تطوير افاق التعاون الثنائي بين فلسطين وجمهورية مصر في مختلف المجالات وخصوصا في المجال السياحي والمجال الاثري وبهدف استقطاب مجموعات سياحية من الشقيقة مصر الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.

بدوره أكد السفير المصري السفير إيهاب سليمان على عمق علاقات الاخوة بين جمهورية مصر والشقيقة فلسطين، وتطلعه لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى راسها المجال السياحي.

وتباحث الجانبان في سبل تطوير زيارة الاقباط المصريين الى فلسطين لتشمل مختلف أيام العام بالإضافة لبحث سبل تحقيق الترويج السياحي الثنائي المشترك في المحافل السياحية العالمية بالإضافة لبحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في مجال الترويج السياحي العالمي.



