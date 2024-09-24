بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال الجلسة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN/ انطلقت في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وتتناول الدورة الحالية، التي تُعقد بعنوان: "عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معاً من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة"، عملاً بالقرار 58/126، عددا من القضايا أبرزها: السلام والأمن الدوليان والتنمية المستدامة والتكنلوجيا.

وتستمر أعمال الجلسة العامة حتى يوم السبت 28 أيلول/سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 30 أيلول/سبتمبر 2024، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وشهدت الدورة الحالية للجمعية العامة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك تنفيذا لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي.

رئيس الجمعية العامة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والالتزام بحل الدولتين

وقال رئيس الجمعية العامة فيليمون بانغ، إن المواطنين في قطاع غزة ومنذ قرابة العام يعيشون في دوامة عنف، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، والعمل مع جميع الأطراف على حل شامل وعادل وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يضمن الكرامة للأطراف جميعها.

وشدد على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن ينهي حلقة العنف، وانعدام الاستقرار، ويضمن السلام والأمن والكرامة، ويجب العمل معا من أجل السلام لضمان حياة المواطنين.

وتابع بانغ: "نحن متأخرون عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك أزمة المناخ العالمية التي تدمر سبل كسب العيش ومجتمعات بأكملها، مشددا على أن انعدام الثقة بين الدول يُعقّد آفاق التسوية السلمية، آن الأوان للاستثمار في هذا الإطار والدخول في حوار لتحقيق الكرامة والسلام المستدام.

وطالب بضرورة إصلاح النظام المالي الدولي، وتحقيق التعاون الدولي، والمضي قدما بطاقة جديدة والاستجابة لمتطلبات عالم متغير بسرعة، واستغلال قدراتنا كحكومات وشعوب لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول النامية، وعلى الأمم المتحدة وضع برامج خاصة ومحددة تستجيب لحاجة الشعوب.

الأمين العام: نشهد عصر اللامساءلة في الشرق الأوسط وتبقى غزة كابوسا لا يخبو

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إن مستوى الإفلات من العقاب في العالم لا يمكن الدفاع عنه من الناحية السياسية، أو قبوله من الناحية الأخلاقية".

وأضاف غوتيرش، في كلمته،

قبيل افتتاح المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة، "أن عددا متزايدا من الحكومات وغيرها يعتقدون أن بإمكانهم أن يطأوا القانون الدولي، وينتهكوا مـيثاق الأمم المتحدة، وأن يغضوا الطرف عن معاهدات حقوق الإنسان أو قرارات المحاكم الدولية".

وقال إن "العالم في دوامة، إننا في عصر من التحولات، نواجه تحديات لم نر مثلها من قبل. تحديات، تتطلب حلولا دولية"، ورغم ذلك، تتعمق الانقسامات الجيوسياسية، وتستمر الحروب وتهديدات تغير المناخ والفوضى التكنولوجية.

وأكد على حقيقتين: "أولها، حالة عالمنا غير مستدامة، فلا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل، والثانية التحديات التي نواجهها، والتي يمكن حلها، ولكن هذا يتطلب منا ضمان أن آليات حل المشاكل الدولية قادرة بالفعل على حل المشاكل".

وعن ذلك، قال: إن قـمة المستقبل هي خطوة أولى، ولكن الطريق لا يزال طويلا، والوصول إلى النتيجة المرجوة يتطلب معالجة ثلاثة عوامل كبرى تؤدي إلى عدم الاستدامة، وهي:عالم الإفلات من العقاب، حيث تهدد الانتهاكات أساس القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة، وعالم عدم المساواة، حيث يهدد الظلم والمظالم بتقويض الدول أو حتى بدفعها إلى حافة الهاوية،وعالم عدم اليقين، حيث تهدد المخاطر الدولية، غير المُدارة بشكل جيد، المستقبل بأشكال غير معروفة.

وأدان الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، التي أصبحت أكثر شيوعا. وحث الدول على إعادة تأكيد التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني،

مشيرا إلى أنهذا الإفلات من العقاب موجود في كل مكان، في الشرق الأوسط، وفي قلب أوروبا وفي القرن الأفريقي وأماكن أخرى، مشددا على الحاجة العاجلة للتوصل إلى سلام عادل قائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن غزة تعد كابوسا متواصلا يهدد بأن يعم المنطقة بأكملها، مشيرا إلى ما يحدث في لبنان

يشرف على هاوية صراع آخر، ولا يمكن

تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى، منوها إلى أنه لم يشهد مثيلا لسرعة ونطاق القتل والتدمير في غزة، منذ تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتطرق إلى "مقتل أكثر من 200 شخص من موظفي الأمم المتحدة في غزة، والكثيرون منهم مع أسرهم"، مؤكدا أن نساء ورجال الأمم المتحدة يواصلون العمل رغم ذلك، ووجه تحية خاصة لوكالة الأونـروا وجميع عاملي الإغاثة في غزة،

مشددا

على ضرورة أن يحشد المجتمع الدولي جهوده للوقف الفوري لإطلاق النار، وبدء عملية لا رجعة فيها على مسار حل الدولتين.

"وتابع: لمن يواصلون تقويض هذا الهدف بإنشاء مزيد من المستوطنات والاستيلاء على الأراضي وبالمزيد من التحريض، أسألهم: ما البديل؟ كيف يمكن للعالم أن يقبل دولة واحدة تضم مثل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين بدون أن يتمتعوا بأي حرية أو حقوق أو كرامة؟".

كما حذر أنطونيو غوتيريش من التهديد الوجودي لتغير المناخ، وحث الدول على اعتماد خطط عمل مناخية طموحة تتوافق مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض كيلا يزيد عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

رئيس البرازيل: غزة والضفة من أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث

وحيا رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس محمود عباس،

ووفد دولة فلسطين، الذي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمرة الأولى، من مقعد رسمي بين الدول الاعضاء.

وأضاف، "أن غزة والضفة الغربية تظهران إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وهي تمد حاليا إلى لبنان، وأصبحت الأزمة عقابا جماعيا، ارتقى خلاله 40 ألف إنسان، وأصبح الحق في الدفاع عن النفس هو حقا في الانتقام، وهو ما يؤجل وقف إطلاق النار في غزة".

وقال "إن ميثاق الأمم المتحدة المقر منذ ثمانين عاما لم يخضع لإصلاح شامل، ولم يشهد سوى 4 تعديلات، والنسخة الحالية من الميثاق لا تعالج القضايا الهامة في العالم".

وأكد ضرورة أن تبقى الأمم المتحدة محفلا عالميا، وتتدارس سبل التعامل مع التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، وتنشيط دور الجمعية العامة، وتعزيز لجنة بناء السلام، وإصلاح مجلس الأمن، وطريقة عمله، ليصبح أكثر فعالية وقدرة على تمثيل الحقائق المعاصرة".

الرئيس الأميركي يؤكد ضرورة معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن المدنيين الأبرياء في غزة يتعرضون لجحيم، وأن الآلاف قد قتلوا بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، وأن أسرا عديدة اضطرت للنزوح وتعيش في مخيمات مكتظة بوضع إنساني مزرٍ.

وأكد الرئيس الأميركي، أنه لا بد من نهاية للحرب، وأنه يعمل مع قطر ومصر للتقدم في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، مبيناً أنه لا بد من تهيئة البيئة لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ملك الأردن: لن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين

منذ قرابة العام وعلم الأمم المتحدة الأزرق يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء في غزة

من جانبه، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه "خلال الربع الأخير من القرن الماضي والصراعات الإقليمية تعصف بمجتمعنا الدولي وتختبره، وغالبا لم تمر لحظة على عالما دون اضطرابات إلا أنني لا أذكر وقتا أخطر مما نمر به الآن".

وأضاف: "تواجه الأمم المتحدة أزمة تضرب في صميم شرعيتها وتتعرض للهجوم بشكل فعلي ومعنوي، فمنذ قرابة العام وعلم الأمم المتحدة الأزرق يعجز عن حماية المدنيين الأبرياء في غزة من القصف العسكري الإسرائيلي، وتقف شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بلا حراك على بعد أميال من فلسطينيين يتضورون جوعا، ويتم استهداف عمال الإغاثة الذين يحملون شعار الأمم المتحدة، ويتم تحدي قرارات الأمم المتحدة وتجاهل آرائها".

وأضاف ملك الأردن: "لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار، فالواقع الأليم أن بعض الشعوب هي فوق القانون الدولي، وأن حقوق الإنسان انتقائية وامتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الأهواء، ولا يمكننا القبول بذلك لأن تقويض المؤسسة الدولية والأطر العالمية هي أكبر تهديد يواجه أمننا العالمي اليوم".

وقال إن "حجم الفظائع التي أطلقت على غزة لا يبرره أي شيء بأي حال من الأحوال، وأسفر عن أكثر معدلات القتل والمجاعة وأكثر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف ومستويات غير مسبوقة من الدمار". وتابع: "لقد قتلت هذه الحكومة الإسرائيلية أطفالا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية أكثر من أي حرب بالتاريخ الحديث، وعلينا أن لا ننسى الهجمات على الضفة الغربية حيث قتلت الحكومة الإسرائيلية 700 فلسطيني منهم 160 طفلا، وتجاوز عدد الفلسطينيين المعتقلين 10 آلاف و700 معتقل، منهم 400 امرأة و730 طفلا، وهجر أكثر من 4 آلاف فلسطيني من أرضهم وبيوتهم، وتصاعد عنف المستوطنين وهجرت قرى بكاملها، وفي القدس الشريف تستمر الانتهاكات الصارخة للوضع التاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بحماية وتشجيع من أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وهذا كله بالضفة الغربية، وليس غزة التي استشهد فيها 42 ألف فلسطيني، فكيف يمكن أن لا نعتبر أن هذه الحرب هي استهداف متعمد للفلسطينيين، ولا يمكن تبرير هذه المعاناة للفلسطينيين".

وأضاف ملك الأردن: "ما من شيء مألوف في هذه الحرب وهذا العنف الذي بدأ في 7 أكتوبر، وفي غياب المساءلة الدولية تصبح هذه الفظائع أمرا معتادا، وهذا يهدد بمستقبل يسمح فيه بارتكاب الجرائم بأي مكان في العالم، وآن الأوان لضمان حماية شعب فلسطين، ويحتم الواجب الإنساني على المجتمع الدولي أن يتبنى آلية حماية في جميع الأراضي المحتلة".

وعن ترويج متطرفين لفكرة الأردن كوطن بديل، قال الملك عبد الله الثاني: "سأكون واضحا، هذا لن يحدث أبدا ولن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين، وهذه جريمة حرب"، مضيفا أن "التصعيد ليس في مصلحة أي دولة في المنطقة، وهذا يتجلى بالتطورات الأخيرة في لبنان وفي الأيام الأخيرة، وعلى هذا التصعيد أن يتوقف".

وأردف: "لسنوات والعالم العربي يمد يد السلام لإسرائيل عبر مبادرة السلام العربية ولكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اختارت التصعيد ورفضت السلام نتيجة لغياب الرادع لها وازدياد الإفلات من العقاب شيئا فشيئا، لقد تحمل الفلسطينيون 75 عاما من الدمار والاحتلال، وفي هذا العام سمح للحكومة الإسرائيلية أن تتجاوز الخطوط الحمر واتهمت هذه الحكومة الإسرائيلية بارتكاب الإبادة الجماعية وتتردد أصوات المطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل".

وقال "إن وحشية الحرب على غزة أجبرت العام للنظر على كثب ورؤية حقيقة إسرائيل، فلا يمكن لإسرائيل المتطورة أن تتعايش مع إسرائيل التي يعرفها الفلسطينيون، فلا بد أن تختار إسرائيل بين الديمقراطية والعدالة للجميع أو أن تتعرض لمزيد من العزلة والرفض، فكل تصعيد يتبعه هدوء مؤقت وسرعان ما يبدأ تصعيد أكثر فتكا، ولسنوات اختار المجتمع الدولي القبول بالوضع القائم والقبول باستمرار الاحتلال مقدما الدعم لحل الدولتين من خلال تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن اليوم أصبح واضحا أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وفقا لقرار غير ملزم".

وتابع: "إننا بحاجة لسلام عادل يرتكز على القانون الدولي والحقوق العادلة والاعتراف المتبادل، وعلينا كدول وشعوب أن نتوحد من أجل العمل على تحقيقه، وأن العالم يرقبنا وسيحكم التاريخ على مدى شجاعتنا ولن يحاسبنا المستقبل فقط، بل ستحاسبنا شعوب هذا الزمان أيضا، وسيحكمون علينا كأمم متحدة إن اخترنا الاستسلام للتقاعس أو قررنا أن نحافظ على المبادئ التي يستند إليها عالمنا، ويتساءلون هل سنبقى متفرجين على الموت في غزة وإزهاق الأرواح البريئة لأن العالم لم يقدم لهم العون، وعلى هذه الحرب أن تنتهي وكل يوم إضافي في الانتظار هو يوم لا يمكن للضحايا تحمله".

ودعا الملك عبد الله الثاني دول العالم إلى الانضمام للأردن في فرض بوابة دولية لإيصال المساعدات لغزة "لمن هم في أمس الحاجة إليها، لأن المساعدات الإنسانية ليست أداة حرب، ومهما اختلفنا سياسيا فهناك حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أنه لا ينبغي لأي شعب أن يتحمل هذه المعاناة وحيدا ومتروكا، وبعد مضي عام على الحرب أثبت عالمنا فشله سياسيا، لذلك لا يجب أن نخذل الشعب الفلسطيني إنسانيا".