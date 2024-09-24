الأهلي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارته برئاسة محمد الأتربي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك الأهلي المصري التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة محمد الأتربي رئيسا تنفيذيا للبنك، ومحمد بركات رئيس لمجلس الإدارة غير تنفيذي.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك، فقد ضم التشكيل كل من، يحيي أبو الفتوح نائبا للرئيس التنفيذي، وسهي التركي نائبا ثانيا للرئيس التنفيذي.
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كما ضم المجلس كل من أميمة فرحات، وعلاء الدين السيسي، وعمر خطاب، وعاطف نجيب أعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108710267
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