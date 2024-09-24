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الأهلي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارته برئاسة محمد الأتربي

9/24/2024 2:08:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك الأهلي المصري التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث المقبلة، برئاسة محمد الأتربي رئيسا تنفيذيا للبنك، ومحمد بركات رئيس لمجلس الإدارة غير تنفيذي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك، فقد ضم التشكيل كل من، يحيي أبو الفتوح نائبا للرئيس التنفيذي، وسهي التركي نائبا ثانيا للرئيس التنفيذي.

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كما ضم المجلس كل من أميمة فرحات، وعلاء الدين السيسي، وعمر خطاب، وعاطف نجيب أعضاء غير تنفيذيين بمجلس الإدارة.

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108710267

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