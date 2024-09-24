كونتكت وكونفرتد باى تتعاونان لتوفير حلول مبتكرة لرواد الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت شركة كونتكت كريدي تك، الرائدة في مجال حلول التمويل الرقمي للأفراد والتابعة لكونتكت المالية القابضة، اتفاقية تعاون مع“كونفرتد باى”، شركة رائدة في مجال اتمتة الاعلانات والتسويق، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الأفراد ورواد الأعمال الشباب من دفع تكاليف الإعلانات الرقمية على وسائل بطريقة سهلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام كونتكت بتقديم حلول تمويلية تواكب احتياجات الأفراد وتساعدهم على تطوير تواجدهم الرقمي وتعزيز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي.

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وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن العملاء من دفع تكاليف إعلاناتهم بالعملة المحلية عبر منصة“كونفرتد باى”،وسيكون بإمكانهم سدادها بسهولة من خلال خطط الدفع المرنة المتاحة عبر تطبيق“كونتكت ناو”. هذا التطبيق يُمكن الأفراد من إدارة مصاريفهم الرقمية بمرونة أكبر، مما يساعدهم على التركيز في تنمية أفكارهم ومشروعاتهم.

بالإضافة إلى إتاحة كونتكت بالتعاون مع“كونفرتد باى” عرضًا حصريًا، حيث يمكن للعملاء دفع تكاليف الإعلانات الرقمية دون دفع أي رسوم إدارية أو فوائد إضافية خلال فترة العرض، ويوفر فرصة فريدة للشباب ورواد الأعمال الأفراد لتمويل أنشطتهم التسويقية بسهولة ومرونة، وتوسيع نطاق أعمالهم الرقمية دون أي أعباء مالية إضافية.

وقال عمر الفقي العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، إن هذه الاتفاقية المميزة التي توفر للشباب و رواد الأعمال الأفراد حلولاً مالية مبتكرة تهدف إلى تسهيل سداد تكاليف التسويق الرقمي وجعل عملية الدفع أكثر مرونة وسهولة دون عقبات مالية.

وأضاف علي زويل مدير مبيعات“كونفرتد باى” أن التعاون مع كونتكت لتقديم حلول دفع مبتكرة للأفراد الذين يتطلعون إلى تطوير تواجدهم الرقمي، يدعم رواد الأعمال الأفراد من خلال توفير خيارات دفع مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، موضحاً تطلعه لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحققه هذا التعاون في السوق.

وأوضح سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة أن الشركة تمكن الأفراد والشباب من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة تسهم في تعزيز فرصهم لتحقيق النجاح في عالم رقمي متغير، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع كونفرتد باى تعزز الرؤية لدعم التحول الرقمي ورواد الأعمال في مصر.