كونتكت وكونفرتد باى تتعاونان لتوفير حلول مبتكرة لرواد الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت شركة كونتكت كريدي تك، الرائدة في مجال حلول التمويل الرقمي للأفراد والتابعة لكونتكت المالية القابضة، اتفاقية تعاون مع“كونفرتد باى”، شركة رائدة في مجال اتمتة الاعلانات والتسويق، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الأفراد ورواد الأعمال الشباب من دفع تكاليف الإعلانات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي
بطريقة سهلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام كونتكت بتقديم حلول تمويلية تواكب احتياجات الأفراد وتساعدهم على تطوير تواجدهم الرقمي وتعزيز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي.
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وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن العملاء من دفع تكاليف إعلاناتهم بالعملة المحلية عبر منصة“كونفرتد باى”،وسيكون بإمكانهم سدادها بسهولة من خلال خطط الدفع المرنة المتاحة عبر تطبيق“كونتكت ناو”. هذا التطبيق يُمكن الأفراد من إدارة مصاريفهم الرقمية بمرونة أكبر، مما يساعدهم على التركيز في تنمية أفكارهم ومشروعاتهم.
بالإضافة إلى إتاحة كونتكت بالتعاون مع“كونفرتد باى” عرضًا حصريًا، حيث يمكن للعملاء دفع تكاليف الإعلانات الرقمية دون دفع أي رسوم إدارية أو فوائد إضافية خلال فترة العرض، ويوفر فرصة فريدة للشباب ورواد الأعمال الأفراد لتمويل أنشطتهم التسويقية بسهولة ومرونة، وتوسيع نطاق أعمالهم الرقمية دون أي أعباء مالية إضافية.
وقال عمر الفقي العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، إن هذه الاتفاقية المميزة التي توفر للشباب و رواد الأعمال الأفراد حلولاً مالية مبتكرة تهدف إلى تسهيل سداد تكاليف التسويق الرقمي وجعل عملية الدفع أكثر مرونة وسهولة دون عقبات مالية.
وأضاف علي زويل مدير مبيعات“كونفرتد باى” أن التعاون مع كونتكت لتقديم حلول دفع مبتكرة للأفراد الذين يتطلعون إلى تطوير تواجدهم الرقمي، يدعم رواد الأعمال الأفراد من خلال توفير خيارات دفع مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، موضحاً تطلعه لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحققه هذا التعاون في السوق.
وأوضح سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة أن الشركة تمكن الأفراد والشباب من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة تسهم في تعزيز فرصهم لتحقيق النجاح في عالم رقمي متغير، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع كونفرتد باى تعزز الرؤية لدعم التحول الرقمي ورواد الأعمال في مصر.
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