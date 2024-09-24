تامر ناصر رئيسًا تنفيذيًا لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، عن تعيين المهندس تامر ناصر، فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة.
وقالت الشركة، فى بيان، إن اختيار المهندس تامر ناصر، لمنصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، يأتى خلفًا للمهندس محمد الدهان، والذى تقدم باستقالته فى أغسطس الماضى، بعدما قاد الشركة خلال السنوات الماضية لتحقيق زيادة فى المبيعات لتصل إلى 38 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
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بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 33 عامًا، يعتبر المهندس تامر خبيرًا رائدًا فى إدارة المشاريع ولديه مجموعة متنوعة من الخبرات، وبدأت رحلته فى مجال العقارات عام 2008 عندما انضم إلى شركة إعمار مصر كمدير لضمان الجودة.
بعد ذلك، تولى مهام قيادية فى شركة إعمار مصر ومجموعة إمكان للتطوير العقارى، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى عام 2020.
المهندس تامر هو خريج كلية الهندسة من جامعة القاهرة عام 1991 ويتمتع بخبرة عميقة فى مجالات البناء وإدارة المشروعات، والنفط والغاز، والعقارات، وتشمل تجربته المهنية أدوارًا رئيسية فى منظمات مرموقة مثل المقاولون العرب، والتحالف الفرنسى لخط مترو الأنفاق الثانى بالقاهرة، وشلمبرجير، والخرافى للمقاولات.
بالإضافة إلى كفاءاته الفنية، يحمل المهندس تامر درجة الماجستير فى إدارة الأعمال وشهادات متعددة من هيئات مرموقة فى مجالات الجودة والهندسة والإدارة.
ويستهدف المهندس تامر ناصر، بعد توليه منصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، استكمال تطوير وتسويق وبيع وإدارة المشروعات الضخمة بمدن الجيل الرابع وأبرزها مشروع“زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروعات“أبراج نورث إيدج”، و”أبراج ذا جيت”، و”مزارين”، و”الأبراج الشاطئية” و”نورث إيدج كاباناس”، و”الداون تاون” و”الحى اللاتينى” بمدينة العلمين الجديدة، و”مشروع الحى السكنى الثالث”، و”مشروعات المقصد”، و”مشروع الحى السكنى الخامس”، و”مشروعات نيو جاردن سيتى” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات السكنية والإدارية بغرب وشرق القاهرة.
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