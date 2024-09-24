تامر ناصر رئيسًا تنفيذيًا لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، عن تعيين المهندس تامر ناصر، فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة.

وقالت الشركة، فى بيان، إن اختيار المهندس تامر ناصر، لمنصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، يأتى خلفًا للمهندس محمد الدهان، والذى تقدم باستقالته فى أغسطس الماضى، بعدما قاد الشركة خلال السنوات الماضية لتحقيق زيادة فى المبيعات لتصل إلى 38 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

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بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 33 عامًا، يعتبر المهندس تامر خبيرًا رائدًا فى إدارة المشاريع ولديه مجموعة متنوعة من الخبرات، وبدأت رحلته فى مجال العقارات عام 2008 عندما انضم إلى شركة إعمار مصر كمدير لضمان الجودة.

بعد ذلك، تولى مهام قيادية فى شركة إعمار مصر ومجموعة إمكان للتطوير العقارى، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى عام 2020.

المهندس تامر هو خريج كلية الهندسة من جامعة القاهرة عام 1991 ويتمتع بخبرة عميقة فى مجالات البناء وإدارة المشروعات، والنفط والغاز، والعقارات، وتشمل تجربته المهنية أدوارًا رئيسية فى منظمات مرموقة مثل المقاولون العرب، والتحالف الفرنسى لخط مترو الأنفاق الثانى بالقاهرة، وشلمبرجير، والخرافى للمقاولات.

بالإضافة إلى كفاءاته الفنية، يحمل المهندس تامر درجة الماجستير فى إدارة الأعمال وشهادات متعددة من هيئات مرموقة فى مجالات الجودة والهندسة والإدارة.

ويستهدف المهندس تامر ناصر، بعد توليه منصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، استكمال تطوير وتسويق وبيع وإدارة المشروعات الضخمة بمدن الجيل الرابع وأبرزها مشروع“زاهية” بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروعات“أبراج نورث إيدج”، و”أبراج ذا جيت”، و”مزارين”، و”الأبراج الشاطئية” و”نورث إيدج كاباناس”، و”الداون تاون” و”الحى اللاتينى” بمدينة العلمين الجديدة، و”مشروع الحى السكنى الثالث”، و”مشروعات المقصد”، و”مشروع الحى السكنى الخامس”، و”مشروعات نيو جاردن سيتى” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات السكنية والإدارية بغرب وشرق القاهرة.