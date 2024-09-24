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207 آلاف سائح عبر رحلات الكروز البحرية - جريدة الوطن السعودية

9/24/2024 2:00:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد ركاب رحلات الكروز السياحية خلال العام الماضي 207.321 راكبًا، نحو نصفهم كانوا عبر ميناء جدة الإسلامي، وبنسبة 47.2% وبعدد 97.945 راكبًا، في حين توزع النصف الآخر بين ميناء ينبع التجاري بنسبة 30.5% وبعدد 63.242 راكبًا، و22.3% من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وبعدد 46.134 راكبًا.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات النقل البحري للعام 2023 أن ميناء جازان شهد الحركة الأكبر للركاب المغادرين والقادمين عبر الرحلات البحرية، في حين استحوذ ميناء نيوم على 65.6% من الرحلات الدولية.
الركاب القادمون والمغادرون
وبلغ عدد الركاب القادمين للموانئ السعودية 590.668 راكبًا 40.9% عبر ميناء جازان، و38.6% عبر ميناء جدة الإسلامية، و16.6% عبر ميناء نيوم، و3.9% عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، في حين بلغ عدد الركاب المغادرين 544.055 وبنسبة 41.1% عبر ميناء جازان، و31.6% عبر ميناء جدة الإسلامي، و15.4% عبر نيوم، و3.9% عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
الرحلات المحلية والدولية
وكان ميناء جازان هو الميناء الوحيد الذي سير رحلات محلية عبر الموانئ وبإجمالي 1746، في حين بلغ عدد الرحلات الدولية 968 رحلة، أكثر من نصفها من ميناء نيوم وبعدد 645 وبنسبة 65.6%، و316 رحلة عبر ميناء جدة الإسلامي وبنسبة 32.6%، و17 رحلة عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وبنسبة 1.8%، في حين لم يستقبل ميناء جازان أي رحلة دولية.
الوجهات الدولية القادمة والمغادرة
وبلغ عدد الرحلات الدولية خلال العام الماضي 824 رحلة، بإجمالي عدد ركاب بلغ 348.957 قادمة من 7 مواني، كان أعلاها في عدد الركاب للقادمين من ميناء السوادان، والذين شكلوا ما نسبته 51.3% من الركاب القادمين، والذين بلغ عددهم 178.991، في حين شكلت الرحلات القادمة من ميناء مصر النسبة الأكبر من الرحلات وبنسبة 77.1% وبعدد 635 رحلة.
الوجهات الدولية القادمة حسب عدد رحلات والركاب لعام 2023
قطر
عدد الرحلات= 0
الركاب= 0
أبوظبي
عدد الرحلات= 14= 1.7%
الركاب= 22.298= 6.4%
البحرين
عدد الرحلات= 3= 0.4%
الركاب= 777= 0.2%
عمان
عدد الرحلات= 0
الركاب= 0
السودان
عدد الرحلات= 158= 19.2%
الركاب= 178.991= 51.3%
العقبة
عدد الرحلات= 14= 0.1%
الركاب= 48.888= 14%
مصر
عدد الرحلات= 635= 77.1%
الركاب= 98.003= 28.1%
الإجمالي=
عدد الرحلات= 824
الركاب= 348.957
عدد ركاب الرحلات السياحية البحرية ((الكروز)) حسب الميناء لعام 2023
ميناء جدة الإسلامي= 97.945= 47.2%
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام= 46.134= 22.3%
ميناء ينبع التجاري= 63.242= 30.5%
الإجمالي= 207.321
عدد الركاب القادمين حسب الميناء لعام 2023
ميناء جدة الإسلامي= 227.879= 38.6%
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام= 23.075= 3.9%
ميناء جازان= 241.711= 40.9%
ميناء نيوم= 98.003= 16.6%
الإجمالي= 590.668
عدد الركاب المغادرين حسب الميناء لعام 2023
ميناء جدة الإسلامي= 186.883= 31.6%
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام= 23.059= 3.9%
ميناء جازان= 242.887= 41.1%
ميناء نيوم= 91.226= 15.4%
الإجمالي= 544.055
عدد رحلات الركاب المحلية حسب الميناء لعام 2023
ميناء جدة الإسلامي= 0
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام= 0
ميناء جازان= 1.746= 100%
ميناء نيوم= 0
الإجمالي= 1.746
عدد رحلات الركاب الدولية حسب الميناء لعام 2023
ميناء جدة الإسلامي= 316= 32.6%
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام= 17= 1.8%
ميناء جازان= 0= 0
ميناء نيوم=635= 65.6%
الإجمالي= 968
الوجهات الدولية القادمة حسب عدد رحلات والركاب لعام 2023
قطر
عدد الرحلات= 0
الركاب= 0
أبوظبي
عدد الرحلات= 14= 1.7%
الركاب= 22.298= 6.4%
البحرين
عدد الرحلات= 3= 0.4%
الركاب= 777= 0.2%
عمان
عدد الرحلات= 0
الركاب= 0
السودان
عدد الرحلات= 158= 19.2%
الركاب= 178.991= 51.3%
العقبة
عدد الرحلات= 14= 0.1%
الركاب= 48.888= 14%
مصر
عدد الرحلات= 635= 77.1%
الركاب= 98.003= 28.1%
الإجمالي=
عدد الرحلات= 824
الركاب= 348.957
الوجهات الدولية المغادرة حسب عدد رحلات والركاب لعام 2023
قطر
عدد الرحلات= 13= 1.6%
الركاب= 22.190= 7.4%
أبوظبي
عدد الرحلات= 2= 0.2%
الركاب= 408= 1.3%
البحرين
عدد الرحلات= 1= 0.1%
الركاب= 100= 0.03%
عمان
عدد الرحلات= 1= 0.1%
الركاب= 361= 0.1%
السودان
عدد الرحلات= 158= 19.2%
الركاب= 137.826= 45.8%
العقبة
عدد الرحلات= 14= 1.7%
الركاب= 49.057= 16.3%
مصر
عدد الرحلات= 635= 77.1%
الركاب= 91.226= 30.3%
الإجمالي=
عدد الرحلات= 824
الركاب= 301.168

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