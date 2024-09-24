رؤى سليمان إنجاز أردني جديد في رياضة الدراجات النارية

رؤى سليمان إنجاز أردني جديد في رياضة الدراجات النارية
التاريخ
9/24/2024 10:10:53 AM
(MENAFN
- Amman Net) حققت الشابة الأردنية رؤى سليمان إنجازا جديدا في رياضة
الدراجات النارية حيث استطاعت ان تكون أول أردنية تعبر أعلى معبر دراجات نارية بالعالم( Umling la )
على ارتفاع ١٩٠٢٤ قدم في سلسلة جبال الهيمالايا.
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