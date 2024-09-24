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رؤى سليمان إنجاز أردني جديد في رياضة الدراجات النارية

9/24/2024 10:10:53 AM
(MENAFN- Amman Net) حققت الشابة الأردنية رؤى سليمان إنجازا جديدا في رياضة الدراجات النارية حيث استطاعت ان تكون أول أردنية تعبر أعلى معبر دراجات نارية بالعالم( Umling la )
على ارتفاع ١٩٠٢٤ قدم في سلسلة جبال الهيمالايا.

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