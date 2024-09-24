ارتفاع معظم أسواق الأسهم العربية بدعم من مكاسب النفط وأسهم آسيا

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم العربية، الثلاثاء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومكاسب الأسهم الآسيوية بدعم من تدابير تحفيز واسعة النطاق في الصين، فيما حدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المكاسب.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، على خلفية إطلاق الصين لإجراءات تحفيز نقدي ومخاوف من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تضر بالإمدادات الإقليمية، في حين تتأهب الولايات المتحدة، أكبر للخام في العالم، لإعصار كبير.

وأعلن الصيني (بنك الشعب الصيني)، الثلاثاء، عن أكبر حزمة تحفيز نقدي منذ الجائحة، بهدف إنعاش الاقتصاد من الركود والوصول لمستهدف الحكومة للنمو هذا العام، لكن المحللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز المالي حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.6 في المئة، مستفيداً من زيادة سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 3.5 في المئة، وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.07 في المئة.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.14 %، فيما صعد سهم شركة أرامكو 0.4 في المئة.

كما ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.46 %، والكويت 0.17 %، ومسقط 0.08 %، فيما تراجع مؤشرات البحرين بنسبة 0.18 %، والمغرب 0.38 %، ومصر 0.49 %.