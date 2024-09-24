الادخار أصبح متوفرا لـِ 9 ملايين شخص من مستخدمي "بوتيم" في الإمارات عن طريق الصكوك الوطنية

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- Golin MENA) دبي - الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2024: أعلنت أسترا تك، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توصلّها إلى علاقة تعاون مع الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار الرائدة في الإمارات، لتمكين 9 ملايين شخص من مستخدمي "بوتيم" في الدولة لبدء رحلة الادخار مع الصكوك الوطنية من خلال التطبيق.
ومن شأن هذا التعاون أن يوسّع بشكل كبير نطاق حلول الادخار والاستثمار لمستخدمي التطبيق في الإمارات، وتعزيز ثقافة الادخار والاستقرار المالي، وذلك من خلال دمج الحلول المالية للصكوك الوطنية في تطبيق "بوتيم".
وفي تعليقه على علاقة التعاون الجديدة، قال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أسترا تك" ومنصة "بوتيم": "إن تعاوننا مع الصكوك الوطنية يعدّ إنجازاً تجارياً وخطوة مهمة في تقديم حلول الادخار، تأكيداً على التزامنا الهادف إلى تعزيز المشهد المالي. ويحظى مستخدمو "بوتيم" بفرصة فريدة للاستثمار والادخار بطريقة تتوافق مع قيمهم. وتعد هذه المبادرة شهادة على التزامنا ببناء أوسع منظومة تكنولوجية والأكثر شمولاً على مستوى المنطقة".
وبات بمقدور مستخدمي برنامج "بوتيم" الوصول إلى خطط الادخار المبتكرة وفرص الاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية مباشرة من خلال التطبيق، لتمكينهم من تحقيق الأرباح التنافسية طوال رحلتهم الادخارية، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستقرار المالي. وعلاوة على ذلك، سيكون المستخدمون مؤهلين للدخول في برنامج مكافآت الصكوك الوطنية الأكبر من نوعه في الإمارات بقيمة 35.5 مليون درهم، والذي يقدم مكافآت كبيرة وحوافز إضافية للعملاء.
من جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "إن تعاوننا مع "أسترا تك" تدعم هدفنا المتمثل في الإسهام بالرخاء المالي وتأمين المستقبل لمواطني الإمارات والمقيمين فيها، كما تؤكد على التزامنا بتبني التحول الرقمي لخدمة عملائنا بشكل أفضل". وأضاف: "مع دمج خدمة الادخار الرقمية الخاصة بنا في تطبيق "بوتيم"، أصبح لدى جميع مستخدمي التطبيق خاصية وصول سلسة إلى حلول الادخار المبتكرة الخاصة بنا، مما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمجتمع متقدم رقميًا. كما نخطط لتوسيع هذه الشراكة لتشمل جميع منتجاتنا وحلولنا على التطبيق في المستقبل القريب".
وبفضل هذا التعاون، يمكن للمستخدمين الانطلاق في رحلتهم الادخارية بسهولة، وذلك عن طريق فتح حسابات مع الصكوك الوطنية مباشرة من خلال منصة "بوتيم". وبالتالي، فإن هذا النهج المبتكر يعتبر طريقة سهلة للوصول إلى الحلول المالية، ويؤكد الالتزام القوي بتعزيز الأمان المالي من خلال التقدم التكنولوجي.
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