غرفة تجارة البحرين تتعاون مع باورليك البحرين لدفع جهود الطاقة المتجددة

(MENAFN
- OZON MARKETING) المنامة، 23 سبتمبر 2024: أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم عن شراكتها مع باورليك البحرين، المعرض والمؤتمر الدولي للطاقة الشمسية والمتجددة والتخزين وصناعة الطاقة الكهربائية، وذلك كجزء من جهودها لتعزيز الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية 2030 لتحقيق مستقبل نظيف للطاقة.
تم افتتاح باورليك البحرين رسمياً اليوم في المنامة من قِبل سعادة محمد عبد الجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي ألقى كلمة رئيسية في المعرض، كما ويُنظم المعرض من قبل شركة Verifair ويستمر لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 سبتمبر 2024 في المنامة، حيث يتضمن المعرض مؤتمراً بعنوان "طموح البحرين نحو صفرية الانبعاثات – استكشاف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أجل اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون"
وقال فريد بدر رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين: ”تتميز البحرين بريادتها في المنطقة من حيث تبني وتنفيذ استراتيجيات فعالة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ الناتج عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في ظاهرة الاحتباس الحراري. ويُعَد التعاون مع باورليك البحرين 2024 فرصة مهمة لحكومة البحرين لعرض إنجازاتها في تطوير الاقتصاد الدائري ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة“.
واستشهد بدر بإدارة التجارة الدولية الأمريكية وأشار إلى الريادة الرائدة للبحرين في الممارسات المستدامة والتزامها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث حققت المملكة هدفها في كفاءة الطاقة بنسبة 6% قبل ست سنوات من الموعد المحدد.
تشمل الشركاء الرئيسيين في باورليك البحرين 2024 مجموعة دبي للطاقة المتجددة، وغرفة تجارة دبي، وجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA).
وقالت هند ليبمانسوهن، المديرة التنفيذية لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA):
”تحت الركائز الاستراتيجية الرئيسية لخارطة طريق البحرين للاستدامة - الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) - حققت المملكة تقدمًا كبيرًا لتصبح رائدة في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA)“
في إطار هذه الخطط تركز البحرين بشكل متزايد على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتحويل النفايات إلى طاقة لتحقيق أهدافها في كفاءة الطاقة والمتجددة، وفقاً لإدارة التجارة الدولية ، تحتاج البحرين إلى إنتاج 280 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2025 وزيادة الإنتاج إلى 710 ميغاواط بحلول عام 2035 لتحقيق الأهداف.
وقال فيرما رئيس مجموعة دبي للطاقة المتجددة:" لأول مرة، تستضيف البحرين نقاشًا شاملاً حول قضايا الاستدامة، حيث يشارك في الجلسات الحوارية متحدثون بارزون سيناقشون سبل تسريع تنفيذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، وذلك بما يتماشى مع خطط الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) ضمن رؤية 2030 للمملكة"
ويشمل المتحدثون في باورليك البحرين المهندسة ابتسام عيسى الشنّو، رئيسة قسم العمليات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة في البحرين، وباسم الصائغ، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس شركة غذاء البحرين، وه. س. جاسم الشيراوي، الأمين العام المنتخب للمنتدى الدولي للطاقة، والدكتور عبير شاهين، خبيرة الاستدامة المؤسسية وزميلة جامعة هارفارد، وآخرين من الخبراء في مجال الطاقة المستدامة.
وقال جين جوشوا، المدير الإداري لشركة Verifair
”:قامت المملكة في السنوات الأخيرة بطرح العديد من المشاريع لتعزيز توليد الطاقة من مصادر متجددة من خلال مبادرات مملوكة وشراكات. وسيكون باوليك البحرين 2024 نقطة تجمع للخبراء في مجال الاقتصاد الدائري الذين دعموا وساهموا في هذا التحول المحوري والمستمر نحو إزالة الكربون وتقديم رؤاهم“
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