فوتون أومارك مزيج مثالي من القوة والأداء في تلبية الاحتياجات اللوجستية في عُمان

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مسقط: تتميز فوتون أومارك الخفيفة الشاحنة الخفيفة بأنها الخيار الأمثل والمنافسة من حيث تلبية إحتياجات قطاع الخدمات اللوجستية في عُمان، حيث تقدم كفاءة وموثوقية لا مثيل لها في النقل البري. شاحنة فوتون أومارك مُجهزة بمحرك كومينز ISF 3.8 لتر توربو ديزل الشهير، وتجمع بين القوة الجبارة والاقتصاد الاستثنائي في استهلاك الوقود، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات التي تركز على العمليات اللوجستية القليلة التكلفة.
يقترن هذا المحرك القوي بسلاسة مع ناقل الحركة اليدوي ZF بستة سرعات، المعروف بدقته وادائه. يعملان معًا على ضمان المناورة السلسة والأداء الأمثل، سواء أثناء التنقل في شوارع المدن أو التعامل مع مختلف التضاريس وعمليات نقل البضائع .
وأفاد أحد ممثلي شركة الخليج للرمال الكبرى : "إن شاحنة فوتون أومارك الخفيفة الوزن هي بمثابة تغيير جذري في المشهد اللوجستي في سلطنة عُمان، حيث تهدف لتقديم خدمات نقل للبضائع تتسم بالثقة، مع العلم أن محرك كومينز ودقة ناقل الحركة ZF يوفران تجربة قيادة تتسم بالموثوقية . تم تصميم هذه الشاحنة لتلبية إحتياجات قطاع الخدمات اللوجستية الحديثة، حيث توفر توازنًا مثاليًا بين القوة والكفاءة والموثوقية".
تتوفر شاحنة فوتون أومارك بسعة تحميل ثلاثة طن بخيارين لقاعدة العجلات وهما 3360 ملم و3800 ملم - وهي مصممة لتلبية الاحتياجات اللوجستية المختلفة، ويمكن تعديلها إلى شاحنة بضائع ، أو شاحنة تبريد ، أو شاحنة تفريغ خفيفة أوشاحنة قلاب خفيفة أوشاحنة تحميل مفتوحة. كما أن ميزات الأمان المتقدمة ونظام الكبح المتفوق يجعلها شريكًا موثوقًا به للرحلات الطويلة عبر مختلف طرق السلطنة.
تم تصميم شاحنة فوتون أومارك على هيكل جديد، وهي شاحنة متعددة الاستخدامات مصممة لمواجهة تحديات الخدمات اللوجستية الحديثة. وهي تشمل العديد من خصائص التكنولوجيا المتقدمة لرفع مستوى تجربة القيادة، وتوفر أمانًا وموثوقية بشكل إستثنائي. إن سعة التحميل العالية للشاحنة، وكفاءة الوقود المذهلة، وفترات الخدمة الطويلة التي تصل إلى 20 ألف كيلومتر تجعلها حلاً فعّالاً من حيث التكلفة للشركات.
تتميز شاحنات فوتون أومارك بالقوة والدقة والتنوع مما يجعلها رائدة في مجال الشاحنات الخفيفة، حيث تم تصميمها لتلبية متطلبات المشهد اللوجستي المتطور باستمرار في سلطنة عُمان. لمزيد من المعلومات ولتجربة القيادة على الزبائن الراغبين في إمتلاك فوتون أومارك زيارة صالات عرض فوتون . لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على للحصول على خيارات التمويل والموافقات الائتمانية، اتصل بخدمة عملاء فوتون على الرقم 80050800
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