سويد آند سويد تعلن عن بيع كامل مشروع 6 فلك التجاري في دبي لشركة الدار العقارية

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2024: أعلنت شركة "سويد آند سويد" الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي، عن بيع مبنى 6 فلك، وهو مبنى مكاتب من الدرجة الأولى تم بناؤه حديثًا ويقع في قلب مدينة دبي للإنترنت، إلى شركة الدار العقارية.
ويبرز المشروع المكتمل مؤخرًا كواحد من أعلى الأصول جودة في مدينة دبي للإنترنت، حيث يوفر أكثر من 90 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية التجارية العصرية والعالية الجودة، حيث يقع المشروع المأهول بالكامل على واحدة من آخر قطع الأراضي الحرة المتبقية في المنطقة الحرة، وهو الآن يعتبر موطناً للعديد من المستأجرين من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك كلاً من: رولاند بيرجر و إم إس دي و آي إف إس.
وفي هذه المناسبة علق ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد قائلاً: "إن إتمام هذه الصفقة يمثل إنجازاً آخر للشركة وعلامة فارقة في مجال إنشاء مساحات مكتبية عالمية المستوى، حيث يمثل مشروع 6 فلك مستوى المشاريع التي نهدف دائماً إلى تقديمها، ونحن على ثقة تامة من أنه سيشكل إضافة قيّمة لمحفظة شركة الدار العقارية الغنية بالأصول عالية الجودة".
إن بيع مشروع 6 فلك يدفع شركة سويد آند سويد نحو تحقيق استراتيجيتها التنموية الأوسع نطاقاً المتمثلة في توسيع محفظتها بمشاريع تلبي احتياجات المستأجرين التجاريين الرائدين في دبي، وكجزء من رؤيتها الطموحة فقد حددت شركة سويد آند سويد هدفًا لتطوير أكثر من 3 ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية والصناعية من الدرجة الأولى خلال السنوات الست المقبلة.
تتضمن خطط التطوير التي تنفذها شركة سويد آند سويد مشاريع كبرى في منطقة أبراج بحيرات جميرا بما في ذلك مشروع سويد ون، وهو مبنى مكاتب تجارية عصري بمساحة 500 ألف قدم مربعة ومركز مجتمعي متعدد الاستخدامات، حيث ستساهم هذه المشاريع في تحويل المناظر الطبيعية المحيطة وتعزيز المجتمع النابض بالحياة في المنطقة.
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