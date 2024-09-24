تليغرام سوف تفصح عن المزيد من بيانات المستخدمين لجهات إنفاذ القانون

أعلن مؤسس خدمة الرسائل «تليغرام»، بافيل دوروف، أن المنصة ستشارك مزيداً من المعلومات مع جهات إنفاذ القانون.

وقال دوروف إن خاصية البحث في «تليغرام» «قد أُسيء استخدامها من قبل أشخاص انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بنا لبيع سلع غير قانونية». وتم اعتقال دوروف في فرنسا في أغسطس الماضي بتهمة عدم التصرف ضد المجرمين الذين يستخدمون التطبيق.

وأوضح دوروف أن الشركة ستقوم من الآن بتزويد السلطات المعنية برقم الهاتف وعناوين (آي بي) للأشخاص الذين ينتهكون قواعد المنصة استجابة لطلبات قانونية صالحة. وأضاف: «يجب أن تردع هذه التدابير المجرمين».

وتابع: «بحث تليغرام مخصص لإيجاد الأصدقاء واكتشاف الأخبار، وليس للترويج للسلع غير القانونية. لن نسمح للأشخاص السيئين بتعريض نزاهة منصتنا لمخاطر من أجل ما يقرب من مليار مستخدم».

يذكر أن دوروف، البالغ من العمر 39 عاماً، تم اعتقاله في 25 أغسطس في فرنسا وهو حالياً خارج السجن بكفالة ولكن يُمنع من مغادرة البلاد.

وفي بيان صدر بعد اعتقال دوروف، أكدت «تليغرام» أن خدمة الرسائل عبر الإنترنت تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح.

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