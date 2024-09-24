الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي منذ 4 سنوات وترتفع 4%

ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بدعم من إعلان المصرف المركزي عن حزمة إجراءات للتيسير النقدي ودعم القطاع العقاري المتعثر، ما عزز آمال المستثمرين تجاه آفاق تعافي النشاط الاقتصادي بعد ما أصابه من ضعف في حقبة ما بعد الوباء.

وسجل مؤشر CSI 300 في الصين أفضل يوم له منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن أعلنت بكين سلسلة من تدابير التيسير النقدي في مؤتمر صحفي نادر لمحافظ بان جونشنغ.

وارتفع المؤشر بنسبة 4.33%، محققاً أفضل يوم له منذ يوليو 2020، ليغلق عند 3351.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 4% بعد القرار، وهو أيضاً في طريقه لأفضل يوم له منذ أكثر من 7 أشهر بعد إحاطة بنك الشعب الصيني.

وسيخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، رغم أنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً. كما أعلن أنه سيخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام من 1.7% إلى 1.5%. وقال بان أيضاً إن السلطات يمكن أن تخفض سعر الفائدة الأساسي للقروض بمقدار 0.2 إلى 0.25 نقطة مئوية، دون تحديد ما إذا كان يشير إلى عام واحد أو 5 سنوات. ويبلغ معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة عام واحد حالياً 3.35% و3.85% لمدة 5 سنوات. وتشمل التدابير الأخرى أيضاً خفض المدفوعات الأولية لشراء المنزل الثاني، إضافة إلى تريليون يوان (141.78 مليار دولار) من الأموال طويلة الأجل.

وعلى صعيد آخر، صعدت أسهم شركات السيارات الصينية غير متأثرة بمقترحات الإدارة الأمريكية لحظر المركبات التي تحتوي على برمجيات أو أجهزة صينية وروسية الصنع.

وأنهى سهم «بي واي دي» المدرج في شنتشن الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.72% إلى 254.29 يوان، وصعدت أسهم «لي أوتو» و«جيلي» و«ليب موتور» المتداولة في هونج كونج بنسبة 10.93% 3.93% و6.1% على الترتيب.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.19% إلى 7.0386 يوان خلال التداولات.

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