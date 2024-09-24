بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تنقل 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية إلى غزة

​بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلت "دبي الإنسانية " إمدادات إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري، في جهد منسق لدعم المتضررين والنازحين.

وانطلقت طائرة بوينغ 747 من جناح دبي الملكي، محملة بـ 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية من مخزون منظمة الصحة العالمية ومستودع الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التابع لبرنامج الأغذية العالمي، حيث تضمّنت الشحنة أدوية لعلاج الكوليرا، ومجموعة الصحة الطارئة المشتركة بين الوكالات، إضافة إلى معدات وأدوية الإغاثة الصحية.

وقال معالي محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة "دبي الإنسانية": تولي دبي الإنسانية، أولوية قصوى لتخفيف معاناة المتضررين من الصراع المدمر في غزة، وبفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتمكن من توصيل المساعدات إلى أولئك المتضررين في غزة. وسيبقى التزامنا ثابتاً لضمان إيصال المساعدات الأساسية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف الاستثنائية."

وتعد هذه هي الشحنة الـ19 التي تسيّرها "دبي الإنسانية" من أجل غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023. وتقدر قيمة الإمدادات في هذه الشحنة بنحو 3.8 ملايين درهم إماراتي (1,037,560 دولار أميركي)، ومن المتوقع أن تسهم في إغاثة ومساعدة أكثر من 300 ألف شخص من أهالي غزة.



وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم أدوية أساسية وإمدادات صحية ومعدات لغزة بقيمة تزيد على 9.2 ملايين دولار أميركي منذ بداية الصراع، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي الشحنات التي أُرسلت من مركزنا اللوجستي في دبي.

وأضافت أن "الرحلة تشمل 62.3 طناً مترياً من الأدوية المنقذة للحياة للأمراض السارية وغير السارية، وهي واحدة من إجمالي 13 رحلة شحن تم تنسيقها بوساطة "دبي الإنسانية" منذ بدء الأزمة، ما يسمح لمنظمة الصحة العالمية والشركاء بتوصيل الإمدادات الصحية الضرورية بسرعة. أصبح هذا الشريان الحيوي ممكنًا بفضل الدعم السخي والتنسيق من حكومة دبي و"دبي الإنسانية"، التي تعتبر شراكاتها القوية أساسية لجهودنا الإنسانية في غزة وخارجها".

ومن جهته، قال ستيفن أندرسون، ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "بفضل قيادة دولة الإمارات والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدعم القوي لدبي الإنسانية، أثبتت الإمارات التزاماً ثابتاً بالعمل الإنساني على مستوى العالم لعقود. ويُظهر هذا الجسر الجوي الأخير، الذي يحمل 71 طناً مترياً من الإمدادات المنقذة للحياة لأكثر الأشخاص حاجةً في غزة، هذا الالتزام المستمر، وبصفته الذراع اللوجستي الإنساني للأمم المتحدة، يفخر برنامج الأغذية العالمي بدوره في تعزيز جهود الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني الآخرين من أجل تقديم الدعم الفوري والفعال لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه."

وتواصل "دبي الإنسانية" دعم جهود الاستجابة العالمية للمجتمع الإنساني الدولي، من خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي حيث سيّرت يوم أمس شحنة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة تفشي مرض جدري القرود، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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