المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير مع استمرار التضخم المعتدل

قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً دون تغيير عند 2.75 %، بعدما كانت التوقعات تشير إلى الخفض بنسب تتراوح بين 0.25 % و0.50 %.

ويأتي بعدما عاكس بنك المغرب المركزي التوقعات في يونيو الماضي عندما خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، بعدما لاحظ أن كافة مؤشرات الاقتصاد في تحسن، وفق البيان الصادر عنه حينها.

واعتبر مجلس بنك المغرب في بيانه أنه «من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، مفضلاً في ضوء ذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 %، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية».

وارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر أغسطس إلى 2.6 % على أساس سنوي مقارنة بـ2.1 % الشهر السابق، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط الجمعة الماضي.

كما تسارع معدل التضخم العام في أغسطس الماضي بنسبة 1.7 % على أساس سنوي مقابل 1.3 % في يوليو. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن هذا التسارع في أغسطس جاء بعد ارتفاع «أسعار المواد الغذائية بنحو 2 % والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4 %».

ولا يزال معدل التضخم العام المسجل منذ بداية العام قريباً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، حيث سجل التضخم وقتها 6.6 %، وانخفض إلى 6.1 % العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5 % في العقدين الماضيين.

ورفع بنك المغرب توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.8 % من 2.1 % المتوقع في مارس الماضي، على أن يتسارع إلى 4.5 % العام المقبل.

ومن المتوقع أن تنمو أنشطة قطاعات الصناعة والخدمات بمعدل 3.8 % هذا العام، ثم 4.1 % العام المقبل، بحسب «المركزي» الذي اعتبر أن «ذلك سيكون مدفوعاً بدينامية القطاع السياحي وتزايد إنفاق الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات المقررة في الأجور في القطاعين العام والخاص».

ولفت المركزي في بيان سابق إلى أن القطاع الزراعي رهينة الظروف المناخية، حيث يُقدّر المحصول المرتقب من الحبوب بنحو 3.12 ملايين طن، وهو مستوى من الأدنى منذ سنوات، بما سيسبب تراجعاً للقيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9 % هذا السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6 % العام المقبل.

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