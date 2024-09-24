أحمد بن محمد يُصدر قراراً بتعيين ميثاء بوحميد مديرة تنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قراراً بتعيين الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة تنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة "دبي للإعلام"، وذلك في إطار خطة التطوير الهادفة لضم قيادات إمارتية لمختلف القطاعات الرئيسية، وبما يواكب طموحات دبي، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لشغل المواقع القيادية وريادة مسيرة التطوير ضمن شتى القطاعات

الحيوية.



وفي هذه المناسبة، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، عن خالص أمنياتها بالتوفيق للدكتورة ميثاء بوحميد على مهامها الجديدة. مؤكدة أن هذا التكليف تأكيد على إيمان القيادة الرشيدة بقدرة القيادات الإماراتية على التطوير الذي ينسجم مع التوجهات المستقبلية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبأعلى مستويات الكفاءة ووفق أرقى المعايير.

وقالت: "مجلس دبي للإعلام سيواصل العمل عن قرب مع مؤسسة دبي للإعلام للانتقال إلى مرحلة تطويرية جديدة وفق مؤشرات قياسية على كافة الأصعدة لتعزيز مكانة دبي كحاضنة للمحتوى الإعلامي العربي والعالمي".

نهج قيادي

بدوره أكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن انضمام د. ميثاء بوحميد للمؤسسة يمثل إضافة جديدة لما تمتلكه من خبرات عملية متنوعة بالقطاع الإعلامي، تزيد عن 20 عاماً في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والمؤسسي، ستسهم في تعزيز نجاحات المؤسسة كبيئة محفزة على الإبداع والابتكار، والاستفادة من قدراتها في مسيرة تطوير خطط "دبي للإعلام" لترسيخ تنافسية المؤسسة في مختلف المجالات، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح.

وقال الملا: "إن قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيين د. ميثاء بوحميد مديرة تنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام، يأتي في إطار النهج الداعم للكفاءات الإماراتية وإعدادها للمستقبل، والحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة".

وأشار إلى أنه

وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ستشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة بأن تكون الوجهة الإعلامية الأولى في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.

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