روسيا تعلن توقيف ثلاثة من مواطنيها في تشاد

أوقفت السلطات في تشاد ثلاثة مواطنين روس، إضافة إلى بيلاروسي، حسب ما أعلنت روسيا، ما سيؤثر سلباً

في التقارب بين موسكو ونجامينا الذي شهد تطوراً في الأشهر الأخيرة في ظل تراجع نفوذ فرنسا في منطقة الساحل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية مساء الاثنين: "يومي 19 و21 سبتمبر في نجامينا، أوقفت السلطات في جمهورية تشاد ثلاثة مواطنين روس: شوغالي وسويفان وتساريوف، ومواطنا من بيلاروس هو دينيسيفيتش".

ولم تحدد الخارجية أسباب هذه التوقيفات، لكنها أكدت "اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإفراج السريع عنهم"، وأنها تجري "اتصالات واسعة بالسلطات المعنية".

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن شوغالي وسويفان هما عالما اجتماع، لكن الأول يخضع لعقوبات أوروبية لصلاته بالرئيس السابق لمجموعة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين، علماً أن للمجموعة نفوذاً كبيراً في إفريقيا.

كذلك، تتهم بروكسل شوغالي بإطلاق "حملات تضليل إعلامية" لحساب موسكو.

وتأتي هذه التوقيفات بعد تقارب كبير بين موسكو ونجامينا في الأشهر الاخيرة، مع استغلال روسيا تراجع النفوذ الفرنسي في الساحل.

وفي هذا الإطار، وصف الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بلاده وروسيا بأنهما "بلدان شقيقان"، وذلك خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في يناير. ووعد الأخير نظيره بمساعدته في إرساء الاستقرار في بلاده.

واختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بداية يونيو جولة مصغرة في إفريقيا قادته خصوصاً الى تشاد، واعداً بتعزيز "التعاون" الاقتصادي والعسكري مع نجامينا.