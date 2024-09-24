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الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة لبنان فوراً

9/24/2024 9:14:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حثت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها الموجودين في لبنان، على المغادرة فوراً، تحسباً لتوقف الطيران من البلد الذي يشهد تصاعداً في الأعمال العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال
جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض،
اليوم الثلاثاء، إن على الأمريكيين الموجودين في لبنان المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز): "نريد التأكيد على أنه لا تزال هناك خيارات (رحلات) تجارية متاحة للأمريكيين للمغادرة، ويجب أن يغادروا الآن ما دامت هذه الخيارات متاحة"، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.

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