غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.. وأنباء عن مقتل قيادي في حزب الله

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تعد معقل حزب الله.
وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بأن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت قيادياً بحزب الله، لكن مصيره لم يتضح بعد.
وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت طابقين من مبنى في منطقة الغبيري" في الضاحية الجنوبية.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف هو رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله إبراهيم قبيسي.
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