غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.. وأنباء عن مقتل قيادي في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تعد معقل حزب الله.

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بأن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت قيادياً بحزب الله، لكن مصيره لم يتضح بعد.

وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت طابقين من مبنى في منطقة الغبيري" في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف هو رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله إبراهيم قبيسي.