حملة تصحيح الوضع.. إقامة دبي تنجز 19.7 ألف معاملة تعديل وضع و7400 تصريح مغادرة منذ بدء المهلة

أنجزت مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي ما يربو على 19 ألفاً و772 معاملة تعديل وضع لمخالفي نظام الإقامة منذ بدء المهلة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مطلع الشهر الجاري، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، في حين بلغ عدد تصاريح المغادرة التي أصدرها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 7401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم، بحسب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

منصة شاملة

وقال الفريق محمد أحمد المري،

مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن مراكز "آمر" النموذجية تعد إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، مما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن مراكز "آمر" البالغ عددها 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي تقدم خدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات.

وأشار الفريق المري إلى أن مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو في تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين، لافتاً إلى أن إن التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة"، مؤكداً أن المبادرة تجسيد لمفهوم القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم للمقيمين وتحقيق مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الأفراد المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر، من خلال زيارة مراكز "آمر" أو التواصل عبر الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات والدعم لتسهيل إنجاز الإجراءات.