جارتنر: 500 مليون مستخدم للهواتف الذكية سيعتمدون على محفظة للهوية الرقمية بحلول عام 2026

MENAFN - Asdaf News) أشارت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث إلى أن 500 مليون مستخدم للهواتف الذكية سيقومون بإجراء عمليات منتظمة للتحقق من الهوية عبر استخدام محفظة للهوية الرقمية وذلك بحلول عام 2026.

ويعد التحقق من الهوية عبر التقاط صور لبطاقة الهوية الخاصة بالأفراد أو التقاط صور شخصية (سيلفي) من الممارسات الشائعة في الوقت الحالي، الأمر الذي يعزز الثقة بهوية الفرد خلال التفاعل الرقمي وذلك في حال عدم توافر بيانات الاعتماد المُختارة، أو لكونها غير متاحة، أو لأنها لا توفر ضمانات كافية للتحقق من هوية الفرد. لكن ونتيجة للتحديات التي يفرضها النموذج التقليدي للتحقق من الهوية، فقد ظهرت الحلول المعتمدة على الهوية الرقمية المحمولة.

وقال عاكف خان ، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر:“يشهد السوق حالياً مرحلة انتقالية تتزامن مع بدء نضج حلول الهوية الرقمية المحمولة (PDI)، الأمر الذي سيسهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في خفض الطلب على العمليات المنفردة للتحقق من الهوية”.

التحديات المصاحبة للتحقق من الهوية

إن نموذج التحقق من الهوية الحالي الذي يُطلب فيه من المستخدم إجراء عملية تحقق عبر تصوير الهوية والتقاط صور شخصية (سيلفي) لا يعتبر مثالياً. وأضاف خان:“إن الإجراءات المعمول بها اليوم مركزة ومحدودة بالبيانات الجوهرية لهوية الفرد (الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان، إلخ). ومع انتقال المزيد من المعاملات إلى فضاء شبكة الإنترنت فإن هناك حاجة إلى ربط المزيد من الخصائص بهوية الفرد، مثل المؤهلات التعليمية والمؤهلات الخاصة بمكان العمل، وإثبات التوظيف، وببيانات الرعاية الصحية”.

حلول الهوية الرقمية المحمولة ستبدأ بالحلول مكان الإجراءات المكررة للتحقق من الهوية

يتمثل التعريف الأفضل للهوية الرقمية المحمولة بأنها هوية رقمية تشمل جميع الصفات اللازمة لتحديد هوية شخص ما في العالم الرقمي، كما تعني تمتع الشخص بدرجة معينة من قدرة التحكم بأمن وخصوصية البيانات.

ويستند المبدأ الرئيسي للهوية الرقمية المحمولة على فكرة قيام المستخدم بإثبات هويته في وقت سابق بواسطة ثبوتيات موثوقة، وما أن يجري التحقق منها يتم تسجيلها على أنها تأكيد لهوية الفرد، ويتم تخزين هذا التأكيد إما لدى الجهة التي قامت بالتحقق من الهوية (النموذج المركزي) أو في محفظة للهوية الرقمية على الهواتف الذكية للأفراد (النموذج اللامركزي). وتوفر النماذج اللامركزية إمكانية استخدام بيانات اعتماد يمكن التحقق منها الأمر الذي يتيح للمستخدمين إجراء التأكيد دون الحاجة إلى الكشف غير الضروري عن المزيد عن البيانات، مثل إثبات أن الشخص هو فوق سن الـ18 عاماً ولكن دون مشاركة تاريخ ميلاده.

وتقوم الحكومات حالياً باتخاذ خطوات في هذا السياق، إذ وجهت المفوضية الأوروبية (عبر قانون خدمات التعريف الإلكتروني والثقة eIDAS) بضرورة قيام جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بإتاحة محفظة للهوية الرقمية للمواطنين بحلول عام 2026. ويوجد في الوقت الحالي الكثير من منتجات مزودي هذا النوع من الخدمات والتي تتيح للمؤسسات الاستفادة من الهوية الرقمية المحمولة في حالات استخدام مستهدفة.

وأوضح خان قائلاً:“لن يحتاج الرؤساء التنفيذيون لأمن المعلومات للانتظار حتى تقوم الحكومات بتزويد جميع المواطنين بحلول هوية رقمية محمولة. في حالة القوى العاملة على سبيل المثال، يمكن للرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات استخدام منتج خاص بمحفظة هوية لامركزية متوافر حالياً وإتاحته للموظفين. ويمكن بعد ذلك إدراج المحفظة في الإجراءات المعلقة بدمج الموظفين الجدد، واسترداد الحسابات، وسير عمل خدمة المساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وسيسهم هذا الأمر في نهاية المطاف في تحسين مستويات الأمان من خلال توفير أداة قوية للتحقق من الهوية وتحسين تجربة المستخدم من خلال إلغاء الحاجة إلى العمليات المكررة للتحقق من الهوية”.

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